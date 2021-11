Pablo Aránguiz vivió días difíciles tras ser increpado por hinchas en la cancha de El Teniente en el duelo que la Universidad de Chile perdió ante Curicó Unido por 2-1 el sábado 30 de octubre en Rancagua. El mediocampista en las horas posteriores al encuentro recibió amenazas de muerte vía telefónica, una situación que lo tuvo con resguardo policial.

Universidad de Chile anunció acciones legales para identificar a los responsables de las amenazas. En medio de estos hechos asumió Cristián Romero tras la renuncia de Esteban Valencia. Relojito no citó al volante para los compromisos ante Ñublense el jueves pasado y contra la Universidad Católica el domingo.

El retorno a las canchas del futbolista era incierto, pero, según pudo saber Bolavip, Aránguiz regresará a la consideración para el compromiso frente a O'Higgins del próximo lunes 15 de noviembre a las 20:00 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La semana pasada Joaquín Larrivey le dio todo su apoyo al mediocampista y ya daba pistas de su regreso: "Pablo ha pasado una situación muy difícil con la cual me solidarizo tanto con él como con su familia, él está con muchas ganas de aportar, así que no sé de esta situación (que no jugaría más en la temporada según trascendidos), pero por lo que hablé con él, tiene muchas ganas de aportar, dar su parte para poder salir de esta", dijo el delantero el viernes.

El internacional con la Selección Chilena en la Copa América 2021 suma 1.289 minutos en la presente temporada con la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2021 con 22 presencias.

La U buscará la salvación del descenso en las últimas jornadas del Campeonato Nacional con la dirección técnica de Cristián Romero. El DT tiene la convicción en sacar adelante la tarea.

"Quedan partidos para poder revertir esto, entiendo toda esta peste que estamos descendidos y va a seguir toda la semana. Yo me abstraigo y lo que quiero es que mis jugadores puedan seguir en esta línea y en algún momento vamos a terminar ganando", dijo Relojito a TNT Sports tras el Clásico Universitario.