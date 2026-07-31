Advierten que Universidad de Chile pagará esta cifra por Tobías Reinhart: “Habrían…”

Universidad de Chile sumará al mediocampista argentino para el desenlace de la temporada. Proviene de Italia.

Universidad de Chile tiene un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes. A pesar de que aún no ha sido oficializado, todo indica que Tobías Reinhart se convertirá en incorporación del cuadro azul para el cierre de esta campaña.

¿Cuánto tendrá que pagar el elenco estudiantil para quedarse con sus servicios? Ello fue revelado por el periodista italiano Francesco Pioppi, reportero de La Gazzetta dello Sport.

A través de su cuenta oficial de X, el comunicador advirtió que el futbolista de 26 años será adquirido por una cifra menor al millón de dólares. A su vez, aprobó el movimiento.

“Y así, Fernando Gago, hoy entrenador de la Universidad de Chile, le arranca a Tobias Reinhart a la Reggiana. Sobre la mesa habrían 700 mil dólares para la Regia + contrato hasta 2029 para el mediocampista argentino“, lanzó.

En dicha línea sobre la decisión de Universidad de Chile, el corresponsal agregó: “Bien jugado, Fernando Gago, en la Serie B muchas se han dormido: tiene 26 años y buen potencial“.

Tobías Reinhart se sumará a Universidad de Chile. (Foto: AC Reggiana 1919)

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El nuevo refuerzo de Universidad de Chile

Durante la última temporada, el volante en cuestión disputó una totalidad de 34 compromisos (31 por Serie B y tres por Copa Italia) con el AC Reggiana. En ellos, logró anotar tres goles y no aportó asistencias.

En su carrera, también vistió los colores de Temperley y el Spezia de Italia. La dirigencia de Universidad de Chile lo espera con los brazos abiertos, aunque aún debe aprobar los exámenes médicos.