El fútbol mundial está de luto. Este viernes se confirmó el fallecimiento de Franco Baresi a los 66 años. El emblema del AC Milan y campeón del mundo con la Selección Italia dejó un legado imborrable como uno de los mejores defensores de todos los tiempos.

Baresi desarrolló toda su carrera profesional en el AC Milan, club con el que disputó 719 partidos entre 1977 y 1997. Como capitán condujo al elenco ‘Rossonero’ a conquistar seis títulos de la Serie A, tres Champions League y dos Copas Intercontinentales, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del club.

Con la selección italiana también escribió páginas doradas. Integró el plantel que conquistó el Mundial de España 1982 y, doce años más tarde, fue el capitán de la “Azzurra” que alcanzó la final de Estados Unidos 1994. Su actuación en aquel encuentro ante Brasil, apenas semanas después de superar una grave lesión de rodilla, quedó en la memoria como una de las exhibiciones defensivas más recordadas de la historia de las Copas del Mundo.

MILAN, ITALY – DECEMBER 15: Franco Baresi looks on during the Serie A match between AC Milan and Genoa at Stadio Giuseppe Meazza on December 15, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Causa de muerte de Franco Baresi

En los últimos meses había enfrentado problemas de salud derivados de un nódulo pulmonar detectado en 2025, por el que fue sometido a una intervención quirúrgica de la cuál lamentablemente nunca se recuperó.

La noticia provocó una ola de homenajes desde el mundo del fútbol. El AC Milan, excompañeros, dirigentes, clubes y aficionados despidieron al histórico capitán, recordándolo como un ejemplo de liderazgo, lealtad y elegancia dentro y fuera de la cancha.

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“La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia”, comunicó el club italiano.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

En resumen…

Fallecimiento de una leyenda: Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y de la selección italiana, falleció a los 66 años tras complicaciones de salud derivadas de un nódulo pulmonar.

Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y de la selección italiana, falleció a los 66 años tras complicaciones de salud derivadas de un nódulo pulmonar. Legado e historia: Defendió únicamente al Milan durante 20 años ganando 3 Champions League y 6 Serie A, además de ser campeón del mundo con Italia en 1982 y subcampeón en 1994.

Defendió únicamente al Milan durante 20 años ganando 3 Champions League y 6 Serie A, además de ser campeón del mundo con Italia en 1982 y subcampeón en 1994. Luto en el fútbol: Su partida generó un masivo pesar en el fútbol mundial y un sentido homenaje del AC Milan, que destacó su integridad y liderazgo como parte del ADN del club.