Universidad de Chile golpea el mercado de pases: tiene listo a su segundo fichaje

Universidad de Chile tiene todo listo para oficializar a su segundo refuerzo en este mercado.

Universidad de Chile hace noticia en las últimas horas dentro del mercado de pases, en el que los ‘Azules’ buscaban a nuevos nombres para poder reforzar su plantel.

Dentro de esto, el estratega Fernando Gago recibió una tremenda noticia hace unos instantes, ya que el ‘Romántico Viajero’ tendría todo listo para sumar a su segundo refuerzo.

Se trata del volante argentino, Tobías Reinhart, quien proviene del Reggianna de la Serie B de Italia y que tendría acordada su llegada para reforzar a la Universidad de Chile.

Así lo informó el periodista Cesar Luis Merlo en su cuenta de ‘X’, en la que señala que el volante de 26 años tiene todo listo para llegar a reforzar el mediocampo azul.

Reinhart será el segundo refuerzo de la U | FOTO: Instagram

“U de Chile fichó a Tobías Reinhart, de la Reggina. El club lo compra y hace una inversión. Firmará contrato por 2 años y medio. La secretaria técnica llevaba tiempo siguiéndolo y Gago vio con buenos ojos pedirlo. Fue uno de los mejores mediocampistas de la Serie B y lo querían varios equipos de la misma categoría”, declaró.

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A falta de la confirmación oficial, desde la Universidad de Chile reciben de gran forma lo que es la llegada de este refuerzo, ya que Fernando Gago había pedido a gritos un nuevo jugador en la zona media y con este fichaje, cumpliría su deseo.