VIDEO | Así juega Tobías Reinhart, el inminente segundo refuerzo de la Universidad de Chile

Universidad de Chile tiene todo el foco puesto en lo que es esta segunda parte de la temporada, en donde los ‘Azules’ tienen sus desafíos claros, que son llegar lo más alto en la Liga de Primera y buscar el título en la Copa Chile.

Por esto, para el elenco de Fernando Gago es crucial aprovechar lo que es el mercado de pases, en donde el DT azul hasta el momento solo ha sumado el fichaje de Gonzalo Reyna.

En las últimas horas, una importante noticia se dio a conocer en el mundo azul, en la que la Universidad de Chile tendría todo encaminado para sumar a su segundo refuerzo y se trataría del argentino, Tobías Reinhart.

El nombre del volante de 26 años apareció de forma sorpresiva, en la que César Merlo informó que el jugador que proviene de la Reggiana de Italia, tiene todo listo para llegar a la U.

Reinhart sería el segundo refuerzo de la U | Foto: Instagram

Tobías Reinhart sería el segundo refuerzo de la U

A sus 26 años, el volante argentino inició su carrera en Temperley de Argentina, club que le permitió tener su primer paso por el Spezia de Italia y luego, volver nuevamente a Temperley.

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Tras una gran temporada en el 2023, el jugador a inicio del 2024 se transformó en refuerzo de la Reggiana, club al que pertenece hasta hoy en día y en el que ha logrado un tremendo desempeño.

Es más, en la última temporada 25/26, el jugador argentino fue premiado por parte de los hinchas siendo el MVP de la temporada, todo esto tras su tremendo desempeño.

Así juega Tobías Reinhart