Los dos jugadores de la Universidad de Chile que vivirán un viernes clave: podrían dejar el club

Los dos jugadores de la Universidad de Chile que vivirán horas claves sobre su futuro.

Universidad de Chile ha dado que hablar en estas últimas horas y todo esto tras lo que sería su inminente segundo refuerzo para esta segunda parte del año, en la que se trata del volante argentino, Tobías Reinhart.

Esta noticia sin duda que es de gran importancia para el mundo azul y su entrenador Fernando Gago, quien también esperaba por refuerzos para nutrir su plantel.

Pero no todo son buenas noticias para el ‘Romántico Viajero’, ya que en las próximas horas dos importantes jugadores de la U podrían vivir momentos claves sobre su futuro en el club.

Altamirano y Calderón viven horas claves

Altamirano y Calderón podrían partir | Foto: Photosport

Se trata del volante Javier Altamirano y el defensor Franco Calderón, los dos jugadores que en los últimos días han aparecido como opción para reforzar a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que hoy comanda el ex DT azul, Gustavo Álvarez.

Ante los pocos minutos que han tenido ambos jugadores con Gago y el interés que tendría Gustavo Álvarez por contar con ellos, en la Universidad de Chile siguen con atención lo que puede pasar con el futuro de estos importantes nombres.

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La jornada del día viernes podría ser clave para ambos jugadores, ya que desde Ecuador, el director deportivo de LDU, Eduardo Álvarez confirmó que conversará junto a Gustavo Álvarez sobre el mercado del conjunto ecuatoriano para este segundo semestre y ver sobre los puestos que necesitará reforzar.

El director deportivo del conjunto ecuatoriano fue claro en que Álvarez primero dio unos días para conocer al plantel y hacer un análisis, para luego poder ver que puestos poder reforzar.

En caso de necesitar refuerzos, sin duda que los nombres de Franco Calderón y Javier Altamirano pueden tomar mucho más fuerza tras el conocimiento que tiene Álvarez sobre ellos tras su paso por la Universidad de Chile.

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Por esto, las próximas horas podrán ser claves para poder dilucidar que será del futuro de estos jugadores, quienes han visto poca acción con Fernando Gago y no verían con malos ojos poder cambiar de aires, si se concreta la chance del conjunto ecuatoriano.