El periodista aprobó el arribo de Tobías Reinhart, que realizó su estreno oficial con la camiseta de Universidad de Chile.

Universidad de Chile sigue en la senda del triunfo y esta vez se impuso 2-1 sobre Palestino por la Liga de Primera. El conjunto estudiantil no tuvo mayores problemas para quedarse con tres puntos claves.

Un compromiso que ilusiona a Rodrigo Herrera: el periodista quedó encantado con el desempeño de una figura azul. Así lo planteó en conversación con BOLAVIP Chile. ¿A quién mencionó?

El comunicador destacó lo realizado por Tobías Reinhart, que sumó su primer encuentro con el elenco universitario. Su debut fue aprobado con creces por el rostro de TV.

“Yo tenía mis dudas porque llevaba mucho tiempo sin actividad en Italia, porque la Serie B terminó a fines de mayo. Es un jugador importante”, comenzó señalando.

Luego, sobre la incorporación de Universidad de Chile, agregó: “La U no apostó por ninguna gran figura, pero trajo jugadores de equipo y Tobías Reinhart, en el fútbol chileno, puede jugar parado“.

Tobías Reinhart se estrenó en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile sigue a la caza de Colo Colo

Finalmente, Rodrigo Herrera valoró la victoria laica contra los árabes. Es que para él, la situación que vive la institución a nivel dirigencial podría haber cambiado el rumbo del plantel en el desenlace de la temporada.

“Vuelve a jugar Lucas Assadi como titular y un gol muy importante de Agustín Arce. Lo más relevante: la U tiembla por todos lados y nadie sabe quién la va a comprar, pero en la cancha suma“, cerró.