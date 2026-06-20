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¡Alarma en la U!: dan a conocer parte médico por la situación de Fernando Gago

En las últimas horas dieron a conocer un parte médico sobre la situación de Fernando Gago.

Entregan el parte médico por la situación de Fernando Gago
© PhotosportEntregan el parte médico por la situación de Fernando Gago

En la Universidad de Chile hay preocupación máxima por lo que ha sido la situación que vive su entrenador Fernando Gago, quien sufrió un serio problema cardiovascular después del duelo ante O’Higgins de Rancagua.

Dentro del club en las últimas horas alzaron la voz sobre la situación del estratega argentino, quien está hospitalizado en la Clínica Alemana y que en esta jornada dieron a conocer un parte médico oficial sobre su problema médico.

Desde la Clínica informaron que el entrenador de la Universidad de Chile sufrió un infarto agudo al miocardio y que tras esto, tuvo que ser intervenido para tratar una cardiopatía coronaria, en donde ya se encuentra en rehabilitación para ser dado de alta.

“La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago, ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio”.

Gago vivió un complejo momento | Foto: Photosport

Gago vivió un complejo momento | Foto: Photosport

Al momento de su ingreso se realizó una intervanción para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stert, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal”

El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”, informaron.

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De esta manera, en la Universidad de Chile seguirán al tanto de lo que es la situación de Fernando Gago, por quien esperan su pronta recuperación tras este delicado momento de salud.

En Síntesis

  • Fernando Gago sufrió un infarto agudo al miocardio tras el partido ante O’Higgins.
  • El entrenador ingresó a la Clínica Alemana en la madrugada del jueves 19 de junio.
  • Se le practicó una angioplastía y comenzará su rehabilitación cardíaca en las próximas horas.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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