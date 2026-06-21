El entrenador Marcelo Bielsa cortó al delantero del Al-Hilal, quien no aparece en el partido de Uruguay contra Cabo Verde en el Mundial 2026.

Este domingo Uruguay busca su primer triunfo en el Mundial 2026 enfrentando a Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H, luego de haber empatado 1-1 con Arabia Saudita en su estreno.

La Celeste enfrenta al que en el papel, es el rival más accesible del grupo, aunque en su debut consiguió un empate sin goles nada más que ante España.

Para esta jornada, el entrenador Marcelo Bielsa dio un verdadero golpe de timón, pues dejó en el banco de suplentes al delantero Darwin Núñez, que no lo dejó nada conforme en el primer partido.

El delantero del Al-Hilal no convenció al Loco, lo que se vio reflejado el lunes pasado cuando lo sacó en el entretiempo.

En esta ocasión, el exgoleador de Liverpool fue relegado por decisión técnica, pues Bielsa prefirió jugársela con cuatro hombres en el ataque, con Federico Valverde comandando la ofensiva, Agustín Canobbio por el extremo derecho, Maximiliano Aráujo por la izquierda y en punta Federico Viñas.

La planilla de Uruguay vs. Cabo Verde. (Imagen: @Uruguay)

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¿A qué hora y dónde ver el partido de Uruguay vs. Cabo Verde?

El partido entre Uruguay y Cabo Verde se disputa este domingo 21 de junio desde las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. La transmisión es a través de DSports (canales 610 y 1610), DGO y Paramount+.

En síntesis