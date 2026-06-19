“Su compromiso por la U fue más grande”: la emotiva confesión sobre Fernando Gago antes de su problema de salud

La confesión sobre Fernando Gago que impactó a todos en la Universidad de Chile previo a su problema de salud.

En la Universidad de Chile están muy expectantes a lo que es la situación que se vive con Fernando Gago, el entrenador argentino que se encuentra hospitalizado tras su problema cardiovascular que sufrió tras el triunfo azul ante O’Higgins de Rancagua y el que lo tiene en observación.

En las últimas horas, la presidenta del club Cecilia Pérez conversó con la prensa y dio detalles de lo que fue la dura situación que vivió el estratega azul, quien antes del duelo de la U ante O’Higgins ya sentía un malestar y le recomendaron verse con especialistas, pero él declinó de dicha opción, ya que quería estar con el equipo.

“Se ve que no es solo el jefe del equipo, sino que es un líder, un líder que los inspira, estaban preocupados, pero también emocionados, porque todos nos preguntamos ¿pero cómo? cuando uno sabe que tiene ciertos síntomas, que duele por cierto lado, uno tiene que ir a verse al doctor y él temprano no se sentía bien, pero su compromiso por la U fue más grande”, parte señalando Pérez.

Agregando más a su situación, la mandamás azul también comentó que el entrenador argentino apenas la vio, ya le comentó lo que sería el próximo partido de la Universidad de Chile ante Santiago Wanderers por Copa Chile, del cuál no dirá presente, pero que de todas formas, muestra el compromiso por el club.

Gago dijo presente en el último duelo de la U | Foto: Photosport

“Lo vi bien y con buen ánimo, medio preocupado por el partido (ante Santiago Wanderers), le dije que descanse, que aproveche de descansar. Estoy bien emocionada, porque saber que dirigió el partido sintiéndose mal, me vuelve a emocionar, ese es el compromiso que él tiene con el club y el plantel, que nos hace reconfirmar una vez más en el proyecto que tenemos”, confesó.

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Finalmente, Pérez volvió a remarcar que previo al duelo, pudieron ver a Fernando Gago con alguna complicación, en la que le recomendaron poder ir al médico a hacerse exámenes, pero él hizo oídos sordos al respecto y decidió estar en la cancha junto a sus dirigidos.

“Me tocó estar ayer con Manuel Mayo en el hotel, yo pensé que estaba un poco resfriado, porque se tocaba el pecho, pero sí me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor que lo comentó con el médico, le dijeron que hiciera exámenes, venir a un recinto asistencial y él no quiso, porque dijo que el deber era estar con los chicos, sobretodo en momentos difíciles”, cerró.

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