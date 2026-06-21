“No puede ser más horrible”: el jugador más criticado de la U tras el primer tiempo ante Santiago Wanderers

Pese a la ventaja parcial ante Santiago Wanderers, las críticas de los hinchas de la U se concentraron con fuerza en un futbolista azul, quien fue blanco de cuestionamientos tras una clara ocasión desperdiciada.

En el Estadio Nacional, Universidad de Chile está enfrentando a Santiago Wanderers por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Chile, en un partido donde los azules buscan sumar su primera victoria en el certamen.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo en los primeros minutos, aunque la U logró encontrar la ventaja en el marcador gracias a una acción que nació desde un centro de Marcelo Morales por el sector izquierdo, el cual terminó en autogol de Christopher Valenzuela, quien desvió el balón hacia su propia portería.

Luego, en el minuto 41, Maximiliano Guerrero aprovechó un contragolpe para decretar el 2-0 parcial en favor del Romántico Viajero.

Sin embargo, pese a la ventaja en el marcador, la atención de la parcialidad universitaria se trasladó rápidamente a una jugada puntual que no pasó desapercibida en redes sociales.

Juan Martín Lucero se llena de críticas en la U

En el minuto 2 del encuentro, Juan Martín Lucero tuvo un mano a mano clarísimo frente al arquero Bayron Martínez, quien logró contener su remate con una gran intervención con la pierna.

Esa acción fue suficiente para que varios hinchas azules reaccionaran con dureza, apuntando al delantero por la falta de eficacia en la definición.

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La jugada que desató la furia de los hinchas azules contra Lucero | FOTO: Andres Pina/Photosport

“No puede ser más horrible”, “Alérgico al gol” y “Ya no convenció”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en la red social X (ex Twitter).

De cara al segundo tiempo, la U buscará sostener la ventaja y cerrar el partido con mayor tranquilidad, aunque el foco también estará puesto en la respuesta del equipo y, en particular, en el atacante tras las críticas recibidas en la primera parte.

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Algunos de los comentarios en contra de Juan Martín Lucero:

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