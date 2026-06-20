Universidad de Chile tendrá una importante cambio en su esquema estelar: Eduardo Vargas no estará presente.

Universidad de Chile alista su estreno en la fase de grupos de Copa Chile contra Santiago Wanderers. En tal encuentro, el cuadro azul no tendrá a disposición a uno de sus mayores referentes.

¿De quién se trata? Eduardo Vargas se perderá el duelo contra el elenco de Valparaíso. Tras el último partido (victoria 2-0 sobre O’Higgins por la Liga de Primera), el oriundo de Renca no terminó en el mejor estado.

Debido a ello, no será considerado y en su lugar ingresará Juan Martín Lucero: tendrá una oportunidad de oro para enmendar el camino. Está en deuda desde su arribo al conjunto universitario.

Cabe consignar que en este enfrentamiento, Fabricio Coloccini se hará cargo del primer equipo de Universidad de Chile. La razón es más que evidente: Fernando Gago está en pleno proceso de recuperación.

Se confirmó que el entrenador sufrió un infarto agudo al miocardio, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Aún se desconoce cuánto tiempo estará fuera de acción.

Eduardo Vargas quedará al margen en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile recibirá a Santiago Wanderers

En la previa del debut laico en Copa Chile, la escuadra caturra se mantiene en la primera posición del grupo D con tres puntos: comparte las mismas unidades que Unión San Felipe. Los clubes de Primera B ya se midieron entre sí dos veces.

Dicho compromiso entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers está pactado para este domingo 21 de junio. Se jugará a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional.