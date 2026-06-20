“Me tapó la boca”: El jugador de Colo Colo que tiene encandilado a Coke Hevia

El periodista de Radio Pauta dio su honesta opinión sobre el presente del Cacique, resaltando el nivel de una de las buenas figuras albas del último tiempo.

Colo Colo sigue mostrando señales positivas en la Copa Chile tras imponerse con claridad por 3-0 a Deportes Recoleta, en un partido donde combinó eficacia ofensiva y un funcionamiento cada vez más consolidado.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz golpeó en momentos clave y manejó el desarrollo del juego sin mayores complicaciones, reafirmando una idea que empieza a tomar forma y a convencer cada vez más a los hinchas albos.

En ese contexto, una de las grandes figuras de la jornada fue Lautaro Pastrán, quien volvió a responder con un rendimiento destacado, siendo clave en la generación de juego y aportando desequilibrio en ataque.

Coke Hevia se rinde ante Pastrán

El nivel del exjugador no pasó desapercibido y uno de los que quedó más sorprendido fue el periodista Jorge “Coke” Hevia, quien en diálogo con BOLAVIP reconoció abiertamente su error inicial respecto al futbolista.

“Tengo que reconocer que me tapó la boca. Pastrán anda muy bien. Yo creía que había llegado al peo’, que no iba a hacer aporte y ha andado muy bien”, señaló, destacando además el esfuerzo del jugador por ganarse un lugar: “el cabro está remando de atrás y anda bien. el cabro está remando de atrás y anda bien, así que por ahora Colo Colo, pastito verde, el jardín florecido, está muy pero muy bien”.

Lautaro Pastrán se llena de elogios tras su buen presente en Colo Colo. (Foto: Andres Pina/Photosport)

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Hevia incluso amplió su análisis al presente del equipo, valorando la competitividad interna que ha logrado instalar el técnico: “estamos hablando de que Ortiz amplia el plantel y tiene 14, 15 titulares”.

De esta manera, los Albos no solo se instalan como favoritos en el torneo local donde son líderes absolutos con 36 puntos, a 10 de su escolta UC, sino que también sacan rápidamente chapa de candidato a quedarse con la Copa Chile tras su gran presente.