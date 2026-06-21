Manuel Mayo explica el plan que tendría la U para dejar partir a Lucas Romero a México: “Puede ser a través de…”

Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, reveló que en el club están evaluando distintas fórmulas para concretar posibles salidas, siempre con el objetivo de resguardar los intereses de la institución laica.

Universidad de Chile sigue afinando su planificación de cara al segundo semestre, donde en Azul Azul trabajan tanto en posibles incorporaciones como en eventuales salidas que puedan abrir espacio en el plantel.

En ese escenario, el mercado ha comenzado a moverse con mayor intensidad en torno a algunos jugadores del equipo, especialmente aquellos que no han tenido mayor protagonismo bajo la conducción de Fernando Gago.

Uno de los nombres que aparece en ese contexto es el de Lucas Romero, volante paraguayo que, según pudo averiguar Bolavip Chile, ya se encontraría en México para sellar su incorporación a Xolos de Tijuana.

Lucas Romero tan solo disputó siete compromisos con la camiseta de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Manuel Mayo habla de la salida de Lucas Romero

En la previa del duelo ante Santiago Wanderers por Copa Chile, el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, entregó detalles sobre cómo se está abordando una eventual salida del guaraní.

“Es como ustedes dicen: lo más probable es que Lucas parta a México. Todavía no hay nada firmado”, señaló el dirigente azul a las afueras del Estadio Nacional.

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Mayo también explicó que la operación podría tomar distintas formas para la institución: “La forma en la que se dé puede ser a través de una compra para una posterior venta”.

Finalmente, el Ingeniero Comercial enfatizó que la idea es asegurar la mejor negociación posible. “Estamos buscando cuál va a ser el mejor mecanismo para proteger los intereses del club, pero probablemente sea ese su destino”, cerró.

En resumen…

Lucas Romero estaría viviendo sus últimas horas en Universidad de Chile, ya que el volante paraguayo se encuentra en México para cerrar su fichaje en Xolos de Tijuana, mientras la dirigencia azul ya proyecta la fórmula de su salida.