Salió el fallo oficial de Conmebol y, tal como anticipó BOLAVIP, finalmente Independiente quedó eliminado de la Copa Sudamericana para que la U de Chile sea la clasificada a los cuartos de final para ser rival de Alianza Lima.

Más allá de lo que parezca justo o no, tal como se oye en suelo argentino sobre el tema, la violencia de ambas facciones vista en las tribunas del Libertadores de América marcó un episodio histórico para el fútbol sudamericano y mundial en general, en el que se terminó decidiendo que el equipo chileno sea el clasificado mediante escritorio,

En este contexto, tras el fallo del ente madre con sede en Luque, nuevamente atendió el teléfono Roger Bello, reconocido ex veedor y comisario de Conmebol, quien se refirió a esta decisión que tomó la institución presidida por Alejandro Domínguez sobre el partido entre Independiente y U de Chile.

-¿Qué te pareció la decisión de la Conmebol?

-La Unidad Disciplinaria tenía que ayudarse con informes de los veedores y otros adicionales que seguramente le faltaban y no estaban en los de seguridad y los que aportaron los clubes. Creo que ellos actuaron en base al reglamento y le adjudicaron la responsabilidad al equipo local, tal como te anticipaba hace unos días.

-¿Te parece una medida ejemplificadora de parte de Conmebol?

-Por lo ocurrido me parece que si. Era algo que tenía que resolverse de esta manera. Las multas o los castigos para los clubes eran los que correspondían para un hecho así como el que ocurrió.

-En Argentina se habla mucho de que es injusta la resolución…

-Siempre dije que no hubo suficiente seguridad ni organización en este partido, sobre todo por el lugar en el que se eligió para alojar a la hinchada visitante, que en este caso era la hinchada de la U de Chile. Lo justo o no justo ya tendríamos que verlo más en detalle en base a los informes.

-Independiente va a apelar nuevamente y va a pedir suspensión de Alianza Lima – U de Chile. ¿Ves posible que eso suceda?

-No se puede eso. Las normas del reglamento indican que siempre tiene que pasar uno. Eso está en el reglamento y no se puede cambiar. Pasó la U de Chile por la decisión de Conmebol, por esta sanción y no se puede cambiar eso. No encuentro posible esa cuestión. Es cierto que hay un tribunal disciplinario que recibirá la apelación, pero no es una justificación para apelar el pedido de suspensión de este partido. Independiente puede solicitar que se le reduzcan sus penas económicas y otras sanciones. Pedir que no se juegue el otro partido no contempla lo que dice el código.

-Lo que pide Independiente en concreto es que el partido de cuartos se suspenda si la respuesta a la apelación no llega antes. ¿Eso tampoco puede suceder?

-Me parece que Conmebol ya tomó la decisión de que la U de Chile juegue contra Alianza Lima. El Tribunal o la Unidad Disciplinaria de apelaciones puede ver alguna justificación para revisar el fallo, pero respecto a multas o sanciones. Nada con volver atrás con la decisión tomada con eliminar a Independiente. Eso ya está definido.