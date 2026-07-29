El extremo de 21 años se presentó esta jornada en Macul, donde coincidió con el presidente Aníbal Mosa y el director de fútbol Jaime Pizarro.

En Colo Colo siguen en la búsqueda de los refuerzos para el segundo semestre y hasta el momento solo han oficializado al arquero Vozinha, quien todavía no llega al país.

Pero este miércoles se dio un particular acercamiento con el que podría ser el segundo fichaje del Cacique en el mercado de invierno, tratándose de Jordhy Thompson.

El Niño Joya se hizo presente esta jornada en el Estadio Monumental, donde coincidió con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el director de fútbol Jaime Pizarro.

Si bien el extremo de 21 años tiene contrato con el FC Orenburg, se declaró en rebeldía y no ha vuelto a su club tras el periodo de vacaciones. Incluso, el elenco gasífero ya comenzó una nueva temporada en la Liga Premier de Rusia.

Por ello, le pasaron una multa al antofagastino. Aunque este ha insistido en quedarse en Chile para presionar por su vuelta al cuadro popular, donde se formó y tuvo salida a Europa en 2023 luego de una gran polémica extrafutbolística.

Jordhy Thompson no quiere volver a Rusia. (Foto: Instagram)

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El plan de Jordhy Thompson

Según dio a conocer el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, a Thompson le estarían debiendo dos meses de sueldo, lo que está intentando usar como excusa para desvincularse del cuadro de los urales, con el que tiene contrato hasta 2027.

Lo cierto es que esta tarde hay reunión de directorio en la concesionaria alba, dondo uno de los puntos principales es analizar las opciones para reforzar el equipo que dirige Fernando Ortiz.

En síntesis

Jordhy Thompson visitó el Estadio Monumental este miércoles tras declararse en rebeldía.

visitó el Estadio Monumental este miércoles tras declararse en rebeldía. El extremo de 21 años mantiene contrato con FC Orenburg hasta el año 2027.

hasta el año 2027. El arquero Vozinha es el único refuerzo oficializado por Colo Colo hasta la fecha.