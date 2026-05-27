Cecilia Pérez recoge guiño del presidente José Antonio Kast y enciende la ilusión por el estadio de la U: esto publicó en X

La presidenta de Azul Azul recogió las palabras del Mandatario tras la promulgación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

El sueño del estadio propio vuelve a instalarse con fuerza en Universidad de Chile. Durante los últimos días, distintas señales provenientes del mundo político y dirigencial han reactivado la ilusión de los hinchas azules, quienes desde hace mucho tiempo esperan que el club pueda contar con un recinto definitivo.

Todo comenzó luego de que el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, reconociera públicamente su disposición a recibir un eventual proyecto deportivo de la U en su comuna.

Sus palabras rápidamente generaron repercusión entre los fanáticos del Romántico Viajero, quienes volvieron a entusiasmarse con la posibilidad de concretar uno de los grandes anhelos institucionales.

La U ha tenido más de alguna maqueta para contar con un estadio propio | FOTO: Archivo

A eso se sumó la reciente promulgación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, instancia donde el presidente José Antonio Kast abordó directamente la necesidad de que los clubes grandes del país puedan contar con infraestructura propia.

El mensaje de Cecilia Pérez por el estadio propio de la U

Tras esas palabras, quien reaccionó rápidamente fue Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, aprovechando sus redes sociales para reforzar públicamente el sueño del estadio propio azul.

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“Hoy el Presidente José Antonio Kast promulgó la nueva Ley de SADP, una reforma muy necesaria para el fútbol chileno”, escribió en su cuenta de X.

Luego, la máxima autoridad de la concesionaria azul profundizó en el tema y recogió directamente las palabras del Mandatario. “Coincido con sus palabras: la U merece un estadio a la altura de su historia, porque será también un gran estadio para Chile. Seguiremos trabajando para que así sea”, cerró.

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En resumen…