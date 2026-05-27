El atacante de La Roja no estaría en los planes de los "Saints" y serían cuatro los equipos que lo tienen en carpeta para la próxima temporada.

El futuro de Ben Brereton Díaz vuelve a instalarse como tema en el mercado inglés. Tras finalizar su préstamo en Derby County, el delantero de La Roja deberá regresar a Southampton, aunque todo apunta a que su estadía allí podría durar muy poco.

El atacante chileno tiene contrato vigente hasta 2028 con los “Saints”, club que desembolsó más de nueve millones de dólares por su fichaje. Sin embargo, luego de una temporada marcada por altibajos y tras el frustrado intento de ascenso a la Premier League, el club inglés no tendría contemplado mantener a “Big Ben” dentro de su proyecto deportivo.

La situación del Southampton se complicó aún más después de quedar fuera de los playoffs de ascenso por un polémico caso de espionaje a los entrenamientos del Middlesbrough en semifinales. En ese contexto, el nombre de Brereton rápidamente volvió a aparecer en la órbita de varios equipos de la Championship.

Ben Brereton podría cambiar de aires en el próximo mercado en Inglaterra (Foto: Joshua Devenie / www.photosport.nz)

A sus 27 años, el delantero nacional sigue siendo un jugador muy valorado en Inglaterra gracias a su experiencia, potencia física y capacidad goleadora. Por eso, no son pocos los clubes que ya comenzaron a moverse pensando en sumarlo para la próxima temporada.

Los clubes interesados en Ben Brereton

Según informó el medio británico Daily Echo, uno de los equipos que buscaría nuevamente a Brereton es el propio Derby County, elenco donde jugó durante esta temporada y dejó buenas sensaciones.

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Otro de los interesados sería Sheffield United, club que el chileno ya defendió anteriormente durante su paso por la Premier League y donde mantiene un buen recuerdo entre los hinchas.

Además, tanto West Bromwich Albion como Middlesbrough también seguirían atentos a su situación de cara al próximo mercado de pases.

Así, Ben Brereton vuelve a posicionarse como uno de los nombres más atractivos de la Segunda División inglesa, mientras su futuro continúa completamente abierto.

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DATOS CLAVE

Ben Brereton Díaz debe regresar a Southampton, dueño de su pase hasta el año 2028.

El club Southampton pagó más de nueve millones de dólares por el fichaje del atacante.

Derby County, Sheffield United, West Bromwich Albion y Middlesbrough están interesados en el delantero de 27 años.