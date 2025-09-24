Lanús dio el gran batacazo en la Copa Sudamericana 2025 al sellar su paso a las semifinales tras dejar en el camino al todopoderoso Fluminense de Brasil.

Ahora, los dirigidos por Mauricio Pellegrino esperan al ganador de la serie entre Universidad de Chile y Alianza Lima, duelo que se disputará este jueves 25 de septiembre y definirá al segundo semifinalista del torneo.

En la ida, los equipos de Gustavo Álvarez y Néstor Gorosito igualaron 0-0, por lo que cualquier victoria servirá para avanzar a la siguiente instancia.

Carlos Izquierdoz y la llave entre U. de Chile vs Alianza Lima

En la antesala al partido de la U y los Íntimos, surgió la inevitable pregunta de parte del panel de ESPN Argentina para Carlos Izquierdoz, el capitán del Granate: ¿a quién prefiere enfrentar en la siguiente fase?

El experimentado defensor se mostró diplomático y comentó: “La verdad son dos equipos grandes en sus respectivos países y tienen buenos planteles. Los dos rivales van a ser difíciles”.

Añadió un análisis de ambos equipos: “A la U lo que vi que se jugó con Independiente, la verdad que lo hizo bien, estaba en ventaja con un rival de muchísimo respeto. Después, Alianza Lima viene haciendo las cosas bien y tiene jugadores con trayectoria”, sentenció el ex Boca Juniors.

Carlos Izquierdoz se mostró diplomático al ser consultado sobre su preferencia de rival | FOTO: Getty Images

Con esto, Izquierdoz dejó claro que Lanús se mantiene concentrado en su propio juego, sin mostrar preferencias por ninguno de los posibles rivales