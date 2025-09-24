Lanús dio el gran batacazo en la Copa Sudamericana 2025 al sellar su paso a las semifinales tras dejar en el camino al todopoderoso Fluminense de Brasil.
Ahora, los dirigidos por Mauricio Pellegrino esperan al ganador de la serie entre Universidad de Chile y Alianza Lima, duelo que se disputará este jueves 25 de septiembre y definirá al segundo semifinalista del torneo.
En la ida, los equipos de Gustavo Álvarez y Néstor Gorosito igualaron 0-0, por lo que cualquier victoria servirá para avanzar a la siguiente instancia.
Carlos Izquierdoz y la llave entre U. de Chile vs Alianza Lima
En la antesala al partido de la U y los Íntimos, surgió la inevitable pregunta de parte del panel de ESPN Argentina para Carlos Izquierdoz, el capitán del Granate: ¿a quién prefiere enfrentar en la siguiente fase?
El experimentado defensor se mostró diplomático y comentó: “La verdad son dos equipos grandes en sus respectivos países y tienen buenos planteles. Los dos rivales van a ser difíciles”.
Añadió un análisis de ambos equipos: “A la U lo que vi que se jugó con Independiente, la verdad que lo hizo bien, estaba en ventaja con un rival de muchísimo respeto. Después, Alianza Lima viene haciendo las cosas bien y tiene jugadores con trayectoria”, sentenció el ex Boca Juniors.
Con esto, Izquierdoz dejó claro que Lanús se mantiene concentrado en su propio juego, sin mostrar preferencias por ninguno de los posibles rivales