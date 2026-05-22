El mítico entrenador anticipó el cumpleaños que festejará Universidad de Chile. Será este domingo 24 de mayo.

Universidad de Chile se acerca a un nuevo aniversario. El conjunto estudiantil cumplirá 99 años de vida, lo que despierta un deseo en César Vaccia: el histórico DT pidió un regalo para celebrar.

En conversación con BOLAVIP Chile, el entrenador bicampeón con los azules solicitó la construcción del anhelado estadio. Para él, puede ser clave para las aspiraciones institucionales.

Por eso, apuntó a los beneficios que entrega tener una casa propia. Bajo su visión, es el salto que necesita el club para ir más allá del horizonte. Es el sueño que falta por cumplir.

“Me gusta la idea de concretar el estadio, yo creo que eso realmente nos va a hacer muy grandes“, comenzó señalando en vísperas de un nuevo cumpleaños de Universidad de Chile.

“Vamos a tener lugares para que nuestros chicos entrenen, en las escuelas menores, escuelas de fútbol, hotelería. O sea, realmente vamos a asegurar al club por mil años“, agregó.

César Vaccia quiere un estadio para Universidad de Chile. (Foto: Archivo)

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César Vaccia pide estabilidad en Universidad de Chile

A su vez, el director técnico abordó las controversias que ha protagonizado Azul Azul. Es una de sus principales preocupaciones fuera de la cancha: la cúpula universitaria está bajo la lupa.

“Que el club se ordene de una vez por todas desde el punto de vista dirigencial. Y que realmente lleguemos a un muy buen acuerdo con la universidad, con la casa matriz, respecto a mantener el nombre”, cerró.

En síntesis:

César Vaccia solicitó la construcción de un estadio por el aniversario 99 del club.

solicitó la construcción de un estadio por el aniversario del club. El histórico director técnico fue bicampeón dirigiendo a la escuadra de Universidad de Chile .

dirigiendo a la escuadra de . El entrenador pidió ordenar la dirigencia de Azul Azul y mantener convenio con la universidad.