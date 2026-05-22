¿Se va de la U? Ronald Fuentes sorprende con opinión sobre Bianneider Tamayo: “Me pareció…”

El defensor de Universidad de Chile vuelve a aparecer en el radar del cuadro de Independencia de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

El mercado de pases del fútbol chileno se acerca a pasos agigantados y los distintos clubes de la Primera B comienzan la búsqueda de refuerzos para la segunda parte de la temporada 2026.

En ese escenario, Unión Española, dirigida por Ronald Fuentes, quiere ser protagonista en la división de ascenso del balompié nacional y soñar con el tan ansiado regreso a Primera División.

Durante las últimas horas, el elenco hispano desmintió el posible fichaje de César Pinares y, al mismo tiempo, ha seguido de cerca distintos nombres del fútbol chileno, especialmente en puestos donde busca mayor solidez y alternativas para su esquema.

Bianneider Tamayo ha disputado 6 partidos desde su llegada a la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

No obstante, hay un nombre que sigue sonando con fuerza en el cuadro de Independencia. Se trata del defensor de Universidad de Chile, Bianneider Tamayo, quien ya estuvo a préstamo en los Hispanos durante la temporada 2025.

Ronald Fuentes aclara el interés por Bianneider Tamayo

En ese marco, Fuentes fue consultado en conferencia de prensa sobre el zaguero azul y entregó una positiva evaluación del ex Caracas de Venezuela.

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“No lo conocía mayormente, tuve la opción de verlo el año pasado cuando veía los partidos de Unión Española y me tocó enfrentarlo cuando estaba en Ñublense. Me pareció un jugador muy interesante”, señaló Chilenita.

“En cuanto al tema refuerzos, estamos trabajando en eso. Nombres, pueden dar miles, pero trataremos de manejarlos dentro de lo que nos corresponde a nosotros. Cuando ya estén listos, daremos la información a través de la vía oficial del club. Pero en estos momentos, estamos preocupados de seguir trabajando para seguir creciendo futbolísticamente”, agregó.

Es así como el defensor de 21 años podría aparecer nuevamente como una de las opciones a considerar por Unión Española en el próximo mercado de pases.