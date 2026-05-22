El zurdo colgó los botines y quiere seguir vinculado al fútbol. Antes de retirarse, le dedicó tiempo al estudio.

Universidad de Chile le dijo adiós a uno de sus campeones: Jonathan Zacaría anunció su despedida. Luego de 19 años de carrera, le puso fin a su recorrido en la actividad deportiva.

La figura argentina, que estuvo presente en el último título de la escuadra azul (Torneo de Clausura 2017), conversó con AS Chile y advirtió que quiere volver al país en un futuro.

Sin embargo, en su caso, no sería para dirigir algún club, tal como hacen muchos de los que cuelgan los botines. Le dedicó tiempo al estudio y quiere ser parte de un proyecto: ya sea personal o en alguna institución.

“Uno es crear alguna escuelita de fútbol y poder ayudar a los chicos a crecer (…) Hace cuatro años me recibí como director deportivo y ya hice mi diplomatura el año pasado, así que es un camino que tampoco descarto“, lanzó.

“Me encantaría volver a Chile, ahora en otra faceta. Siento que con mi experiencia, tanto en el fútbol como en la vida, podría ayudar mucho y darle una mano a otros chicos que quizás están pasando por cosas similares“, agregó.

Jonathan Zacaría jugó en Universidad de Chile durante cuatro temporadas. (Imagen: Photosport)

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Recuerda su paso por Universidad de Chile

A su vez, el zurdo rememoró su estadía en el conjunto estudiantil entre 2016 y 2020. Sufrió una fractura de tibia y peroné, como también lamentó una rotura de ligamentos cruzados.

“Antes de la primera lesión estaba en un buen momento, haciendo goles y asistencias. A nivel general me voy contento por todo lo que logré. Lo que me pasó me hizo crecer como persona“, cerró.

En resumen:

Jonathan Zacaría anunció su retiro tras 19 años y desea volver a Chile .

anunció su retiro tras y desea volver a . El argentino fue campeón con Universidad de Chile en el Torneo de Clausura 2017 .

en el Torneo de Clausura . El exjugador se recibió de director deportivo para trabajar en un nuevo proyecto.