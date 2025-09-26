Universidad de Chile se sigue haciendo sentir en Sudamérica y logró una tremenda victoria en Coquimbo, en la que gracias a los goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano, el ‘Romántico Viajero’ se impuso por 2-1 ante Alianza Lima y consiguió los boletos a la fase de los cuatro mejores.

Después de esta actuación de los ‘Azules’, el ex jugador y DT, Claudio Borghi ocupó su espacio dentro del programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ en PicadoTV, en la que mostró su felicidad por este importante logro de la U a nivel internacional.

“Es muy buena noticia, no solamente por la U, si no que por el fútbol chileno en general, un equipo que se meta en estas instancias, es muy bueno. Se sufrió mucho después del gol de ellos. No pudo manejar el partido todo el encuentro, pero se ganó y feliz por la U”, partió señalando Borghi.

El ‘Bichi’ desglosó lo que fue el triunfo de la U, en la que escogió a Lucas Assadi como la gran figura de este partido y en donde también lo elogió hasta más no poder por lo que fue su golazo.

Borghi elogia de gran manera a Assadi | Foto: Photosport

“¿La figura? Lucas Assadi, no hay duda, ese arranque que estuvo para el primer gol y su definición es perfecta, el arquero se estira cuál largo es y no llega a cubrir ese balón bien cruzado”, remarcó.

Concluyendo, Borghi señaló que el fútbol de Lucas Assadi fue vital para que la Universidad de Chile se quedará con la victoria ante Alianza Lima y logre avanzar a la ronda de los cuatro mejores en la Copa Sudamericana.

“Assadi fue el que le dio tranquilidad al equipo azul”, cerró.