La barbarie ocurrida durante el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 no da tregua.

La violencia en las tribunas, que dejó decenas de heridos y más de un centenar de detenidos, provocó que la Conmebol cancelara el encuentro y abriera una investigación disciplinaria que definirá el futuro de ambos equipos.

Tras varios días, todas las miradas se centran ahora en la resolución que determinará el destino de los clubes en el prestigioso certamen continental, donde Alianza Lima espera conocer su rival de cuartos de final.

La tensión crece, y las opiniones de comunicadores deportivos reflejan la incertidumbre que genera el caso.

Jorge Coke Hevia y el fallo de la Conmebol del partido entre Independiente y la U

Uno de los más consultados, Jorge Coke Hevia, analizó la situación en Bolavip Chile y entregó su visión sobre las posibilidades del Romántico Viajero de avanzar a cuartos de final.

“No hay jurisprudencia previa que perjudique a la U, al contrario porque uno ve lo de antes y dice pasa la U. Va a ser castigada merecidamente, pero pasa la U. El tema es que esto es CONMEBOL y aquí puede pasar cualquier cosa”, manifestó en un comienzo.

El conducto de Radio Pauta además reveló detalles sobre la defensa legal del club: “La U para defenderse contrató un abogado paraguayo, ¿abogado paraguayo recomendado por quién? Por Mauricio Etcheverry. Entonces, ellos mismos saben que puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que la U debería pasar”, enfatizó.

Hinchas de Independiente lanzando proyectiles a los hinchas de la U | FOTO: Sebastián Ñanco/Getty Images

Las palabras de Hevia reflejan que, más allá de los antecedentes, la decisión final de la Conmebol podría sorprender a más de uno.