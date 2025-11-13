Universidad de Chile tiene un importante misterio por resolver: cuál será uno de sus delanteros estrella en la siguiente temporada. El conjunto estudiantil aún no le pone fin a tal incógnita en la previa del mercado de fichajes.

Si bien los azules aspiran a sumar a Felipe Mora como refuerzo, tendrán que tener a otro goleador en el plantel para acompañarlo. ¿Quién debe ser dicho atacante en los universitarios?

Para Jorge “Coke” Hevia, hay un claro candidato a utilizar tal puesto en 2026. Eso sí, lo dejó claro: todo dependerá de su precio. Por el momento, el panorama es complejo.

En conversación con BOLAVIP Chile, el reconocido periodista se inclinó por Lucas Di Yorio. Sin embargo, rechazó pagar los 2,5 millones de dólares que cuesta el 100% de su pase.

“Por un tema de edad, de proyección y si cuadran las lucas, yo prefiero a Lucas Di Yorio. Me calza mucho más por todos lados viendo el negocio completo“, respondió con firmeza.

Coke Hevia se inclinó por Lucas Di Yorio en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Quiere a Lucas Di Yorio en Universidad de Chile

En dicha línea, el rostro de TV y locutor radial entregó sus argumentos para preferir al futbolista argentino de 28 años. Lo posicionó por sobre nombres como Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

“Saca ventaja en edad. Porque si no, pensando en oportunidades de mercado, la U va a ir cambiando el 9 todos los años. La U tiene que intentar proyectar algo, siempre pensando que el escenario económico cuadra“, cerró.

En resumen: