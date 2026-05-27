“Nos trataron de descender”: exdirector de Azul Azul acusa plan siniestro de la cúpula de Huachipato contra la U

Juan Pablo Pavez, exdirigente universitario, abordó las recientes revelaciones vinculadas a la investigación que rodea a Azul Azul.

En los últimos meses, Universidad de Chile ha quedado nuevamente bajo el foco debido a la arista judicial que rodea al denominado caso Sartor, investigación que mantiene bajo análisis una serie de movimientos vinculados a la propiedad y control de Azul Azul.

La controversia volvió a escalar durante las últimas horas luego de la publicación de antecedentes que vinculan a personeros ligados al Romántico Viajero con figuras cercanas a Huachipato.

Según reveló una investigación de Ciper Chile, el abogado y director azul José Ramón Correa habría solicitado cerca de US$7,5 millones a Patricio Kiblisky y a un socio del empresario Victoriano Cerda con el objetivo de concretar el pago a la familia Schapira y así quedarse con el 21% de las acciones del club.

Mientras la Fiscalía continúa revisando antecedentes financieros, societarios y eventuales responsabilidades derivadas de estas operaciones, el caso comenzó a abrir nuevas fracturas dentro del propio entorno azul.

Juan Pablo Pavez sobre los verdaderos dueños de Azul Azul

En ese contexto, reapareció públicamente Juan Pablo Pavez, exdirector disidente de la concesionaria, quien lanzó durísimas acusaciones respecto al manejo dirigencial y a supuestas operaciones ocurridas durante años anteriores.

Las declaraciones fueron emitidas en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, donde el exdirectivo cuestionó directamente el actuar de quienes actualmente rodean la administración de la institución laica.

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“Yo de verdad me pongo la mano en el corazón porque esta gente va y dice ‘nosotros vamos arreglar nuestros líos judiciales y vamos a dejar a la U tranquila’, pero doblaron la apuesta. La transacción de diciembre o enero es decir no me importa nada, doblaron la apuesta, porque en Chile hacemos lo que queremos toda la vida. Sabemos que tienen gente poderosa detrás, pero basta”, afirmó.

Sin embargo, los dichos más delicados llegaron posteriormente, cuando Pavez vinculó a personeros ligados a Huachipato con supuestas maniobras que, según su versión, buscaron afectar deportivamente a la U.

“Nos trataron de descender por secretaría en los promedios. ¿Quién armó esa reunión entre gallos y media noche? Es delicado el tema. Que hacen en la U ellos, trataron de bajarnos, podrían decir el año anterior se retiraron del campeonato, pero como hinchas, nos trataron de descender. Fue una estructura o un plan siniestro”, cerró.

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Continúan apareciendo nexos entre la U y Huachipato | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Mientras tanto, el caso continúa avanzando bajo la mirada de la Fiscalía y mantiene abierto un nuevo capítulo de tensión en la interna azul.

En resumen…

Juan Pablo Pavez, exdirector de Azul Azul, lanzó durísimas acusaciones en medio del caso Sartor y apuntó a supuestos vínculos entre personeros ligados a Universidad de Chile y la cúpula de Huachipato.

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