Universidad de Chile sufrió en esta jornada para derrotar a Palestino por 2-1 dentro del torneo nacional en el Estadio Santa Laura, pero logró sumar tres puntos claves en lo que es su lucha por el Chile 2.

Después de lo que fue esta importante victoria, el conjunto ‘Laico’ recibió en esta tarde un duro e inesperado remezón por parte de la CONMEBOL, en la que le dejó caer un nuevo castigo.

Durante esta jornada, desde el Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL dieron a conocer una nueva multa a la Universidad de Chile y su entrenador, Gustavo Álvarez tras lo que fue la serie ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El castigo de la CONMEBOL a la Universidad de Chile dicta de una multa en total de 82 mil dólares, además de lo que es una advertencia tanto para el club como para el estratega, Gustavo Álvarez en caso de reiterarse una nueva infracción bajo los reglamentos estipulados.

La U y Álvarez reciben un duro castigo por CONMEBOL | Foto: Photosport

Revisa a continuación la MULTA y ADVERTENCIA de CONMEBOL a la Universidad de Chile

1°. IMPONER al CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE una MULTA de USD 20.000 (VEINTE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 5.1.11.6 numeral 1) del Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

2°. IMPONER al SR. GUSTAVO ALVAREZ una MULTA de USD 50.000 (CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción a los artículos 5.1.11.6 numeral 1) del Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por su Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

3°. IMPONER al CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE una MULTA de USD 12.000 (DOCE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción a los artículos 5.1.5 y 5.1.5.1 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

4º. ADVERTIR expresamente al CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE y al SR. GUSTAVO ALVAREZ que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar.

5º. NOTIFICAR al CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE y al SR. GUSTAVO ALVAREZ. Contra esta decisión cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL en el plazo de 7 (siete) días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de los fundamentos de esta decisión conforme al Artículo 67.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL.

El recurso deberá cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 67.4 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL. De conformidad con el Art. 67.5 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, la cuota de apelación de USD. 3.000 (DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL) ha de ser abonada mediante transferencia bancaria.