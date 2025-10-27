Universidad de Chile decepcionó ante Universidad Católica y fue derrotada 1-0 en el Clásico Universitario. La escuadra laica tuvo una ingrata visita a la nueva casa del archirrival en San Carlos de Apoquindo.

Los azules no estuvieron a la altura de la circunstancia y ello fue remarcado por Cristian Arcos. Específicamente, el periodista se lanzó contra tres jugadores que participación en dicho partido.

En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el comunicador cuestionó el desempeño de Antonio Díaz, Nicolás Fernández y Sebastián Rodríguez. No le perdonó nada a dichos nombres.

“Pasa con Díaz, pasa con Fernández, pasa con Bigote. Hay una diferencia muy grande en la U entre titulares y suplentes“, comenzó señalando.

Luego, agregó: “La U en el lado izquierdo tiene alternativas, tiene la alternativa de (Matías) Sepúlveda, de (Felipe) Salomoni y (Antonio) Díaz es el tercero. Pero en otros puestos jugó el suplente, el segundo, como Nico Fernández“.

“Entonces esa diferencia se nota. Creo que ahí la UC supo sacar una distancia, está en un solo foco y eso también ayuda“, concluyó el reconocido rostro de TV y locutor radial.

Cristian Arcos lapidó a tres figuras de Universidad de Chile. (Créditos: Photosport y Club Universidad de Chile)

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será contra Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. La revancha (2-2 en la ida) está pactada para el jueves 30 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Néstor Díaz Pérez.