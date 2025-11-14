Universidad de Chile está en la recta final de la temporada en la lucha de su único gran objetivo de este 2025, que es poder adueñarse de lo que es el Chile 2, el cuál disputa con Universidad Católica y O’higgins de Rancagua, pero desde ya, los ‘Azules’ ya empiezan a pensar en lo que es el 2026.

Sobre esto, el periodista nacional Cristian Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura y se refirió a lo que es el proyecto de la Universidad de Chile 2026, en la que siente que el DT, Gustavo Álvarez está siendo importante, a pesar de poner en duda su permanencia en el club.

“Cuando te dicen ¿sabes qué, queremos traer a Maxi Gutiérrez? puede ser una buena observación de la secretaría técnica, pero también hablada con Álvarez, si él lo tuvo a Maxi Gutiérrez en Huachipato, entonces me imagino que a él es un jugador que quiere tenerlo”, parte señalando Caamaño.

Siguiendo en aquello, al comunicador le ha generado mucha sospecha la rápidez con la que está trabajando la U hoy en día pensando renovaciones y refuerzos para la próxima temporada, en la que siente que es una caricia al DT argentino para que se mantenga en el club.

Caamaño habla del futuro de Álvarez | Foto: Photosport

“Van avanzando muy rápido a comparación de otros clubes, conociendo cómo se maneja la U, el trabajo está siendo mancomunado entre Álvarez y la secretaría técnica, es decir muchos de los jugadores con los que está hablando la U, Álvarez está de acuerdo”, remarcó.

Caamaño ilusiona a la U con la continuidad de Álvarez

Concluyendo, Caamaño encendió toda la ilusión del hincha de la Universidad de Chile, indicando de que siente que Gustavo Álvarez tiene todo para poder seguir al mando de la U, reservando lo que puede ser su reunión con la dirigencia a final de temporada.

“Después veremos si él termina continuando, pero yo creo que la señal hoy, más allá de sus declaraciones o lo que podemos leer bajo el agua, para mí Álvarez está pensando en continuar en la U, después, que en la reunión te digan ‘sabes que Gustavo, lo que hemos hechos tiene un fin, pero este es el techo que te podemos ofrecer’, pero yo creo que están trabajando en conjunto”, cerró.