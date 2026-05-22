El campeón con Universidad de Chile quiere velocidad en la ofensiva. Por ello, apuntó a incorporar extremos para el segundo semestre.

Universidad de Chile está cada vez más cerca del mercado de fichajes y ello lo tiene más que claro un emblema azul: Cristián Mora realizó su pedido para el próximo período de transferencias.

En conversación con BOLAVIP Chile, el campeón con el conjunto estudiantil no escatimó en señalar, para él, la principal urgencia del equipo comandado por Fernando Gago.

Bajo su visión, el cuerpo técnico necesita variantes en ofensiva. Y, principalmente, apuntó hacia la velocidad con la que debe jugar la escuadra universitaria para conseguir mejores resultados.

“Punteros, extremos. Lo que falta al lado son extremos que abran la cancha y habiliten a los centros delanteros“, comenzó indicando el referente de Universidad de Chile.

Sobre la misma línea, agregó: “Porque si bien es cierto tenemos buenos centros delanteros, pero no tenemos quien los alimente. Yo creo que por ahí está un poco la falencia“.

Cristián Mora quiere punteros para Universidad de Chile. (Imagen: Archivo)

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Descartó reforzar este puesto en Universidad de Chile

Y consultado sobre la posibilidad de sumar un arquero más, Cristián Mora decidió respaldar a Gabriel Castellón. Para él, tiene los pergaminos de sobra para representar a la institución.

“Ya ha demostrado en varios partidos. Lo que pasa es que por ahí tiene altibajos como todo jugador, pero es un puesto donde no se puede equivocar, lamentablemente“, cerró.

En resumen:

El histórico Cristián Mora solicitó el fichaje de punteros para Universidad de Chile.

solicitó el fichaje de punteros para Universidad de Chile. El entrenador Fernando Gago necesita variantes ofensivas con velocidad según el análisis de Cristián Mora.

necesita variantes ofensivas con velocidad según el análisis de Cristián Mora. Cristián Mora respaldó la continuidad del actual arquero azul, Gabriel Castellón.