La cúpula de Azul Azul desestimó la partida del defensor zurdo rumbo a Unión Española. No irá a Independencia.

Universidad de Chile ya está presente en el mercado de fichajes y así lo demostró con una potente decisión: descartó la salida de una de sus figuras. Estamos hablando de Bianneider Tamayo.

A pesar del interés desde Unión Española, el conjunto estudiantil no dejará emigrar al defensor venezolano rumbo a Independencia. Al menos, así lo advirtió La Magia Azul.

Si bien el cuadro de Plaza Chacabuco ya consiguió su préstamo en el pasado, en esta ocasión hay una gran diferencia: está siendo considerado -de a poco- por el cuerpo técnico de Fernando Gago.

A su vez, el elenco universitario ha tenido que lidiar con diversas lesiones en la última línea. Ejemplo de ello, las actuales ausencias de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez por problemas musculares.

Por el momento, Bianneider Tamayo no se mueve del Centro Deportivo Azul y deberá enfocarse en convencer al DT argentino para obtener un puesto en la titularidad.

Bianneider Tamayo no se moverá de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El aporte de Bianneider Tamayo en Universidad de Chile

Durante la vigente campaña, el seleccionado internacional ha sumado una totalidad de cuatro encuentros. En dichos enfrentamientos, no ha logrado aportar goles ni asistencias.

Un punto a consignar: Bianneider Tamayo tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027. Por ello, cualquier movimiento tendrá que ser visado por la dirigencia laica.

En resumen:

El club Universidad de Chile descartó la salida del defensor venezolano Bianneider Tamayo a Unión Española.

a Unión Española. El director técnico Fernando Gago tiene considerado a Bianneider Tamayo ante las lesiones de otros defensores.

tiene considerado a Bianneider Tamayo ante las lesiones de otros defensores. El jugador Bianneider Tamayo tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta diciembre de 2027.