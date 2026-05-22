El delantero uruguayo fue respaldado por un antiguo compañero en Barcelona de Guayaquil. Tiene confianza en su regreso a la acción.

Universidad de Chile ha esperado por más del tiempo anhelado a uno de sus refuerzos estrella para esta temporada. ¿De quién se trata? Octavio Rivero no ha respondido a las expectativas y, lamentablemente, se encuentra lesionado.

Sin embargo, un antiguo compañero del delantero uruguayo lo respaldó. Ese es el caso de José Contreras, que actualmente defiende los colores de Barcelona de Guayaquil.

En zona mixta tras el duelo entre el elenco ecuatoriano y Universidad Católica, el arquero alabó al atacante azul. Sabe que se aguarda mucho por su rendimiento y, que de momento, no ha cumplido.

“(Octavio) Rivero es un crack. Como jugador, ya saben todo lo que significa. Y además es una buena persona“, comenzó señalando en las inmediaciones del Claro Arena.

Luego, sobre el futuro del experimentado crack de Universidad de Chile, el guardavallas cerró asegurando: “Le va a dar muchas alegrías al fútbol chileno y a su equipo“.

Octavio Rivero está en proceso de recuperación. (Foto: Universidad de Chile)

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Octavio Rivero está en deuda con Universidad de Chile

Durante la vigente campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de dos compromisos. En dichos enfrentamientos, no pudo aportar con goles ni asistencias.

¿Hasta cuándo se mantendrá fuera de las canchas? Su regreso está previsto para agosto de 2026. Cabe consignar que fue sometido a una cirugía en su rodilla izquierda.

En resumen:

El arquero José Contreras respaldó públicamente al lesionado delantero uruguayo Octavio Rivero.

respaldó públicamente al lesionado delantero uruguayo Octavio Rivero. El atacante Octavio Rivero registra dos compromisos jugados sin goles ni asistencias esta temporada.

registra dos compromisos jugados sin goles ni asistencias esta temporada. El regreso de Octavio Rivero a las canchas está previsto para agosto de 2026.