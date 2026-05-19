El delantero argentino rechazó una propuesta de Universidad de Chile. Así lo confirmó su propio representante durante las últimas horas.

Universidad de Chile tiene una opción menos para el mercado de fichajes. ¿Qué pasó? Una figura internacional le cerró las puertas al conjunto estudiantil para este libro de pases. Su nombre es Ignacio Lago.

Así lo reveló el representante del jugador, Pablo Caro, en conversación con Sol Play. Según detalló el empresario, el extremo argentino de 23 años descartó cambiar de club en el período de transferencias.

Si bien tuvo posibilidades para emigrar desde Colón de Santa Fe, todo indica que se mantendrá en dicha institución. Recientemente extendió su vínculo para continuar su carrera allí.

“Nacho Lago le dijo que no a Peñarol y a la U de Chile para poder seguir en Colón“, comenzó señalando el agente mencionado.

En dicha línea sobre el rechazo al interés de Universidad de Chile, el entrevistado agregó: “El objetivo siempre estuvo claro. La renovación se hizo hasta diciembre del 2027“.

Ignacio Lago descartó jugar en Universidad de Chile. (Imagen: Colón de Santa Fe)

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El refuerzo que quiso Universidad de Chile

Durante la presente temporada, Ignacio Lago ha disputado una totalidad de 13 compromisos con Colón de Santa Fe. En dichos encuentros, marcó seis goles y aportó con tres asistencias.

Tal como consignó su representante, firmó un nuevo contrato con tal escuadra hasta el 31 de diciembre de 2027. Es por ello que Universidad de Chile tendrá que buscar en otras latitudes.

En síntesis:

El extremo Ignacio Lago rechazó la oferta de Universidad de Chile para este mercado.

rechazó la oferta de para este mercado. El representante Pablo Caro confirmó que el futbolista optó por continuar en Colón.

confirmó que el futbolista optó por continuar en Colón. El atacante argentino de 23 años renovó su vínculo hasta diciembre de 2027.