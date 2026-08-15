El periodista deportivo analizó el presente de Universidad de Chile luego del triunfo por 3-1 sobre Deportes Limache.

Este sábado Universidad de Chile consiguió su cuarto triunfo consecutivo en el inicio de la Liga de Primera 2026, venciendo por 3-1 a Deportes Limache en calidad de visita por la fecha 19, donde la U tuvo una remontada épica.

Los dirigidos por Fernando Gago consiguieron su cuarta victoria consecutiva en esta segunda rueda, que los tiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones com 36 puntos, quedando a nueve unidades del puntero que es Colo Colo.

Respecto al gran partido de esta jornada en Quillota, el periodista deportivo Danilo Díaz destacó en la transmisión de Radio ADN el trabajo que han hecho los azules.

“Un partido que ratifica el buen momento de la U, sumó 15 de 15 (puntos), tiene una estructura de un equipo titular, es un cuadro que presiona muy bien”, comentó.

En la misma línea, destacó las actuaciones de uno de sus referentes en ataque: “Vargas con muchísima movilidad. Está muy bien Eduardo Vargas, está bien enchufado y generó dificultades”.

Danilo Díaz destaca a Eduardo Vargas en la U. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Publicidad

Danilo Díaz le pone fichas a la U

Con miras al Superclásico del próximo fin de semana, el Tenor del Pueblo expresó que el Romántico Viajero llega en un gran momento y con opciones de seguir acortando la distancia con los albos.

“Universidad d Chile llega en un muy buen pie, en un muy buen plano, al duelo de la próxima semana rente a Colo Colo, con la posibildiad de achicar la ventaja, pero creo que Colo Colo es muy difícil que pierda el título”, señaló Díaz.

De todos modos le puso sus fichas al elenco estudiantil para que pueda clasificar de forma directa a la Copa Libertadores 2027.

Publicidad

“Lo más importante para la U, si puede ganar, asomarse por el Chile 2, empezar a retomar la confianza para el final de la campaña”, completó el comunicador.

En síntesis