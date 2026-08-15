Un triunfazo consiguió la U este sábado en su visita a Deportes Limache por la decimonovena fecha de la Liga de Primera 2026, donde los azules protagonizaron una extraordinaria remontada, venciendo por 3-1 a los Tomateros en Quillota.
Universidad de Chile tuvo que remar desde atrás para llevarse los tres puntos del Estadio Lucio Fariña, pues los locales abrieron la cuenta muy temprano, apenas a los 2 minutos del primer tiempo.
El atacante Daniel ‘Popín’ Castro convirtió con un rebote ante una mala salida del arquero Gabriel Castellón, que se complicó tras un pase hacia atrás de Nicolás Ramírez.
Pero el cuadro laico comenzó a construir y encontró el empate a los 45+3′ con un gol de taco de Fabián Hormazábal tras un centro de Maximiliano Guerrero.
El segundo tiempo fue todo para el Romántico Viajero, que se puso arriba en el marcador con un golazo de Agustín Arce en los 76′, quien definió con una potente volea que rebotó en el portero Claudio González.
Mientras que el refuerzo Gonzalo Reyna abrochó el triunfo de los estudiantiles, haciendo su debut a los 79′ y logrando su primera conquista en los 90+1′.
El argentino Gonzalo Reyna debutó con un gol en Universidad de Chile. (Foto: Andrés Piña/Photosport)
Con este resultado, la U llega a 36 puntos y se acerca al líder Colo Colo, que está en la cima con 45 unidades y mañana debe enfrentar a O’Higgins de Rancagua.
En la próxima fecha justamente se enfrentarán estos dos equipos, en una nueva edición del Superclásico, que está programado para el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.
Con una estufa: el insólito método de Colo Colo para secar la cancha del Estadio Monumental
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo-Colo
|45
|18
|15
|0
|3
|38
|17
|+21
|2
|Universidad de Chile
|36
|19
|10
|6
|3
|26
|13
|+13
|3
|Universidad Católica
|30
|18
|9
|3
|6
|40
|26
|+14
|4
|Palestino
|27
|18
|8
|3
|7
|26
|26
|0
|5
|Everton
|26
|18
|7
|5
|6
|27
|21
|+6
|6
|Ñublense
|26
|17
|6
|8
|3
|22
|21
|+1
|7
|Coquimbo Unido
|25
|17
|7
|4
|6
|24
|21
|+3
|8
|Deportes Limache
|24
|18
|7
|3
|8
|35
|30
|+5
|9
|Huachipato
|24
|18
|7
|3
|8
|27
|31
|-4
|10
|Deportes Concepción
|23
|18
|7
|2
|9
|20
|23
|-3
|11
|Deportes La Serena
|23
|19
|5
|8
|6
|28
|31
|-3
|12
|O’Higgins
|23
|18
|7
|2
|9
|22
|28
|-6
|13
|Audax Italiano
|20
|18
|5
|5
|8
|22
|25
|-3
|14
|U. de Concepción
|19
|18
|5
|4
|9
|13
|30
|-17
|15
|Cobresal
|17
|18
|5
|2
|11
|26
|34
|-8
|16
|Unión La Calera
|13
|18
|3
|4
|11
|16
|35
|-19
En síntesis
- Universidad de Chile venció 3-1 a Limache con goles de Hormazábal, Arce y Reyna.
- 36 puntos sumó la U, ubicándose a nueve unidades del líder Colo Colo.
- 23 de agosto se jugará el Superclásico a las 15:00 en el Estadio Nacional.