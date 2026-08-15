Los cibernautas de Universidad de Chile pierden la paciencia por completo con este jugador que es titular para el entrenador Fernando Ortiz.

Este sábado Universidad de Chile visita a Deportes Limache por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026, donde los azules comenzaron rápidamente en desventaja en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

A los 2 minutos del primer tiempo el equipo local abrió el marcador con gol del atacante Daniel ‘Popín’ Castro, quien aprovechó un grosero error del arquero Gabriel Castellón.

Inmediatamente los hinchas azules explotaron en redes sociales contra el portero de 32 años, quien no supo qué hacer con el balón tras el pase hacia atrás de Nicolás Ramírez. Cuando quiso reventar, le terminó rebotando al rival.

En X los cibernautas del Romántico Viajero hicieron tendencia en Chile el apellido del golero, donde repletaron la plataforma con publicaciones en su contra.

“Se cree el Viejo Pascuero dando regalos anticipados de Navidad”; “Traigan un arquero decente”; “La U se despide del Campeonato”; “Castellón merece ser el segundo arquero de la U”; “Castellón arruinando el campeonato de la U”, fueron parte de los comentarios.

Revisa algunos comentarios a continuación:

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Cabe recordar que el técnico de la U había solicitado contratar a un nuevo arquero en el último mercado de fichajes, pero los dos nombres que buscaron se terminaron cayendo.

Primero fue el colombiano Jordan García del León de México y sobre el cierre del libro de pases el argentino Facundo Sanguinetti de Banfield.

En síntesis

Universidad de Chile y Deportes Limache jugaron en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

jugaron en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. Daniel ‘Popín’ Castro anotó un gol a los 2 minutos del primer tiempo.

anotó un gol a los 2 minutos del primer tiempo. Gabriel Castellón cometió un error en la salida que provocó la anotación rival.