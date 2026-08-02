El entrenador Fernando Gago confirma dos modificaciones en el equipo titular de Universidad de Chile para esta tarde en el Estadio Nacional.

Este domingo Universidad de Chile tiene una chance de oro para quedar como sublíder de la Liga de Primera 2026, pero para aquello deberá vencer a Huachipato en el Estadio Nacional.

Los azules reciben a los acereros esta tarde por la fecha 17 del torneo, buscando aprovechar el tropiezo de Universidad Católica ante Deportes Concepción e ir a la caza del puntero que es Colo Colo.

Para aquello, el entrenador Fernando Gago mandará a la cancha un equipo similar al que viene de vencer por 2-1 a Audax Italiano, pero con dos modificaciones.

La primera se trata del regreso de Charles Aránguiz al mediocampo en lugar de Israel Poblete, quien es enviado al banco de suplentes. Y el segundo es el ingreso de Lucas Assadi en desmedro de Ignacio Vásquez, siendo la gran sorpresa del técnico argentino.

Otro que vuelve a ser considerado en la U es el defensa Matías Zaldivia, quien superó su lesión y hoy será alternativa para el técnico argentino.

Mientras que las ausencias del Romántico Viajero con el delantero uruguayo Octavio Rivero y el juvenil Elías Rojas, quienes están en rehabilitación tras cirugías.

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La formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.

La formación de U. de Chile vs Huachipato.

¿A qué hora es el partido de U. de Chile vs. Huachipato?

El partido entre Universidad de Chile y Huachipato se disputa este domingo 2 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional, válido por la fecha 17 de la Liga de Primera.

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En síntesis