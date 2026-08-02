Este domingo Universidad de Chile tiene una chance de oro para quedar como sublíder de la Liga de Primera 2026, pero para aquello deberá vencer a Huachipato en el Estadio Nacional.
Los azules reciben a los acereros esta tarde por la fecha 17 del torneo, buscando aprovechar el tropiezo de Universidad Católica ante Deportes Concepción e ir a la caza del puntero que es Colo Colo.
Para aquello, el entrenador Fernando Gago mandará a la cancha un equipo similar al que viene de vencer por 2-1 a Audax Italiano, pero con dos modificaciones.
La primera se trata del regreso de Charles Aránguiz al mediocampo en lugar de Israel Poblete, quien es enviado al banco de suplentes. Y el segundo es el ingreso de Lucas Assadi en desmedro de Ignacio Vásquez, siendo la gran sorpresa del técnico argentino.
Otro que vuelve a ser considerado en la U es el defensa Matías Zaldivia, quien superó su lesión y hoy será alternativa para el técnico argentino.
Mientras que las ausencias del Romántico Viajero con el delantero uruguayo Octavio Rivero y el juvenil Elías Rojas, quienes están en rehabilitación tras cirugías.
La formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.
La formación de U. de Chile vs Huachipato.
¿A qué hora es el partido de U. de Chile vs. Huachipato?
El partido entre Universidad de Chile y Huachipato se disputa este domingo 2 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional, válido por la fecha 17 de la Liga de Primera.
Mientras Colo Colo cierra a Vozinha, Universidad de Chile sorprende y ficha a este arquero extranjero
En síntesis
- Universidad de Chile enfrenta a Huachipato este domingo 2 de agosto a las 17:30.
- Fernando Gago incluye a Charles Aránguiz como titular en lugar de Israel Poblete.
- El duelo por la fecha 17 se disputará en el Estadio Nacional.