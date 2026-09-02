Aníbal Mosa dispara con todo contra la U tras el castigo a Javier Correa: “Estamos entre los sapos y…”

Colo Colo mantiene todo el foco puesto dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ se encaminan a un nuevo título, pero en las últimas horas una situación extrafutbolística es la que hace tema en el conjunto de Fernando Ortiz.

En las últimas horas, Javier Correa recibió su castigo tras el polémico episodio protagonizado en el Superclásico ante Universidad de Chile, en la que el atacante recibió dos fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina, situación que no gusto para nada en Colo Colo.

En ese contexto, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, salió al paso de la polémica y le cayó con todo a la Universidad de Chile tras la denuncia al delantero de Colo Colo, en la que sacó a colación lo que fue la recordada denuncia de los ‘Azules’ en el 2024 con el caso de Jorge Almirón.

“Con respecto al tema de Javier Correa, yo creo que esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guión”, declaró Mosa.

Mosa se refirió a la polémica sanción a Correa | Foto: Photosport

Finalmente, Mosa se mantuvo firme en sus cuestionamientos a la Universidad de Chile, en la que siente que las cosas que pasan después de los partidos deberían quedar ahí y que no pasen a mayores, en la que nuevamente lanzó un brutal palo a su clásico rival.

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“Lamentablemente sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera que lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Entonces, lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal”, cerró.

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