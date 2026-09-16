Diego Rivarola advierte a este jugador de Universidad de Chile: “Se hace intrascendente”

El recordado atacante aconsejó a Gonzalo Reyna. No lo criticó en demasía, pero lo llamó a elevar su rendimiento.

Universidad de Chile está en la recta final de la temporada y por ello Diego Rivarola quiere la mejor versión de todo el plantel: el ídolo azul le envió una potente advertencia a una de las últimas incorporaciones.

En el podcast Leones Sueltos, el emblemático goleador mencionó a Gonzalo Reyna y lo llamó a modificar su juego. Su aporte ha ido a la baja tras sus primeras apariciones con el cuadro estudiantil.

¿Qué le cuestionó? No innovar en la banda derecha. Si bien no quiso criticarlo directamente y aseguró que el futuro del futbolista de 20 años es incierto, lo instó a agregar nuevos movimientos con el balón.

“Yo creo que él está abusando mucho de una jugada muy propia, que es la típica del amague y el enganche para la izquierda. Me parece que ahí los jugadores lo empiezan a conocer. Es muy repetitivo e improductivo“, lanzó.

Luego, agregó: “Él tiene que encarar un poco más, me gustaría verlo por la izquierda, que llegue a línea de fondo. Tiene cierta velocidad, cierta intención, pero por derecha se hace intrascendente“.

Gonzalo Reyna aún no convence en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Diego Rivarola advierte a Gonzalo Reyna en Universidad de Chile

Finalmente, la leyenda universitaria evalúo al formado en Racing Club tras su encuentro contra Deportes La Serena. Fue desde el arranque y fue reemplazado en el entretiempo por Marcelo Díaz.

“Muy impredecible, queda mucho por demostrar. Un 5,0“, concluyó el referente de Universidad de Chile.