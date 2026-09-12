Diego Rivarola golpea la mesa y apunta a este jugador de la U: “Termina siendo intrascendente”

El ídolo azul, Diego Rivarola le dejó este crucial mensaje a un jugador de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile entró en una etapa decisiva dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Gago disputarán palmo a palmo con la Universidad Católica y Palestino lo que será el cupo al Chile 2, el que les permitirá decir presente en la Copa Libertadores 2027.

Sobre el presente del equipo, el ídolo azul Diego Rivarola en su programa ‘Leones Sueltos’ en Youtube habló por lo que ha sido el rendimiento del atacante Gonzalo Reyna, a quien le dejó un importante mensaje de alarma para lo que pueden ser sus próximos duelos y es sobre sus enganches.

“A mí me pasa con él que todavía hace el 70% de las veces la misma jugada, engancha y pum, entonces ahora, porque algunos no lo conocen, pero en seis meses más será diferente”, parte señalando Rivarola.

Agregando a esto, el histórico ex atacante de la U siente que el jugador argentino posee grandes cualidades, que aún no ha podido explotar, en la que pone como ejemplo de que debido a su gran velocidad, podría ser más atrevido al encarar a sus rivales.

Rivarola y su mensaje a Reyna | Foto: Photosport

“Él tiene una velocidad que podría encarar más, pero eso es producto de que lo ponen en derecha”, remarcó.

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Finalizando, Rivarola le dejó un importante mensaje a Fernando Gago sobre la posición de Gonzalo Reyna en el campo de juego, en la que espera de que pueda ubicarlo como un extremo izquierdo, ya que por el lado derecho pierde mucha sorpresa con su gambeta.

“Yo pondría a Reyna por izquierda, pruebenlo, jugó un tiempo ahí creo, pero lo probaría, porque hace muchas veces la misma jugada y luego termina siendo intrascendente”, cerró.