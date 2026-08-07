Diego Rivarola le suelta la mano a este jugador en la Universidad de Chile: “La posibilidad ya la tuvo”

El ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola le empieza a soltar la mano a este jugador azul.

Universidad de Chile sigue con su tranco ganador en esta segunda parte del año, en donde los dirigidos por Fernando Gago sumaron una nueva victoria y vencieron por 1-0 a Unión San Felipe en el último duelo de la fase de grupos en la Copa Chile.

Después de lo que fue este partido, el ídolo azul, Diego Rivarola analizó en el programa ‘F90’ de ESPN el desempeño del ‘Romántico Viajero’, en el que puntualizó en lo que ha sido rendimiento del atacante Juan Martín Lucero, quien parece perder perder la batalla de la titularidad con Eduardo Vargas.

“La posibilidad de la continuidad ya la tuvo, por algo Eduardo Vargas ya se terminó quedando con el puesto”, parte señalando Rivarola.

Agregando a esto, uno de los grandes goleadores en la historia de la U dejó en claro que a Lucero se le hará bastante complicado poder tener continuidad en el equipo por el momento de Eduardo Vargas, quien aprovechó de gran manera su oportunidad y hoy es un hombre fijo en el ataque azul.

Rivarola y su crítica a Lucero en la U | Foto: Photosport

“El tema es que hoy como le das continuidad si está Eduardo Vargas haciendo goles, es difícil, ahí como jugador tendrás que enfrentar esa dificultad y estos son los momentos”, declaró.

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Concluyendo, Rivarola explica que en el duelo ante Unión San Felipe, la U se mostró dueña del partido con la tenencia de la pelota, pero que aquello no lo pudo replicar en goles, ya que estuvo bastante errático en la definición toda la zona de ataque.

“Lo que le faltó fue arriba, tuvo la intención y la tenencia, pero le faltó el finiquito, faltó en los últimos metros”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile venció 1-0 a Unión San Felipe en la Copa Chile.

venció 1-0 a Unión San Felipe en la Copa Chile. Diego Rivarola afirmó que Eduardo Vargas le ganó la titularidad a Juan Martín Lucero.

afirmó que Eduardo Vargas le ganó la titularidad a Juan Martín Lucero. Eduardo Vargas se afianzó como el atacante titular tras aprovechar sus oportunidades con goles.