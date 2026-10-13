Diego Rivarola se derrite por este jugador de la Universidad de Chile: “Es el único que…”

El ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola le rinde honores a este jugador azul por su rendimiento.

Universidad de Chile dejó gratas sensaciones tras lo que fue su soberbia actuación en la reciente fecha de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ vencieron por 6-0 a Ñublense de Chillán, resultado que deja al elenco de Fernando Gago bien aspectado en la lucha por el Chile 2

Después de lo que fue este triunfazo azul, el ídolo azul, Diego Rivarola comentó en su programa ‘Leones Sueltos’ del rendimiento del conjunto mágico, en la que dentro de su análisis, dejó grandes palabras para el partido de Agustín Arce, a quien lo llenó de elogios.

“Me gustó mucho lo de Arce, le dio libertad a Arce y eso es Arce, el gol que hizo, él es el único que te puede hacer en este equipo ese tipo de gol, prácticamente, es el único”, comenzó indicando Rivarola.

Siguiendo en la alabanzas, uno de los grandes goleadores en la historia de la U quedó enloquecido con el gol de Agustín Arce, a quien lo destacó por su buena pegada y espera que aproveche constantemente este buen recurso, el que podría darle frutos a los ‘Azules’.

Rivarola llena de elogios a Arce | Foto: Photosport

“El gol de Arce entre los seis goles pasó desapercibido, pero fue un golazo, la pegada que tiene es maravillosa, entonces déjenlo que le pegue 30 veces al arco, porque te va a hacer dos goles por partido”, destaca.

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Concluyendo, Rivarola espera que Agustín Arce aproveche su buena pegada, la que le puede dar grandes alegrías a la Universidad de Chile y en la que además, no duda de que dentro del fútbol chileno es uno de los pocos jugadores bendecidos con esta condición.

“Es de los pocos jugadores que tiene esa pegada de afuera del área y la U lo tiene, lo tiene que aprovechar mucho más, él individualmente tiene que empezar a probar mucho más”, cerró.