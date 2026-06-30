El atacante de la U recibió una severa suspensión luego de que el réferi consignara insultos de grueso calibre en el estadio Nicolás Chahuán.

La polémica expulsión de la figura laica en la Región de Valparaíso sigue dejando coletazos de proporciones en el búnker del Romántico Viajero.

Durante el vibrante empate 3-3 entre Unión La Calera y Universidad de Chile por la Copa Chile en la ciudad del cemento, Maximiliano Guerrero vio la tarjeta roja directa de forma torpe por insultar al árbitro del partido, Rodrigo Carvajal, complicando el esquema táctico en la cancha.

Las razones del réferi fueron completamente contundentes y no dejaron margen a la defensa en los escritorios de la ANFP. En su informe oficial, Carvajal aseguró textualmente que el atacante: “Se acerca en una actitud de reclamar una jugada anterior y me dice a viva voz ‘dale conchatumadre’”, detallando la tarjeta roja por emplear lenguaje ofensivo y grosero de forma flagrante en el césped.

Maxi Guerrero no estará ante Unión La Calera

Sanción confirmada: El bando liguero lo sufre de cara a la revancha

Ante la gravedad de los insultos denunciados, este martes sesionó el Tribunal de Penalidades y decidió castigar al extremo de la U con una sanción de dos partidos de suspensión de forma oficial.

Como Maxi Guerrero ya no jugó en el pasado encuentro ante Unión San Felipe, cumplirá de forma definitiva la segunda fecha de la sanción este miércoles ante la propia Unión La Calera en el Estadio Nacional.

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Con esto, el “7” de la U quedará completamente limpio de las pizarras de castigo de cara a los próximos desafíos de la Copa Chile, específicamente ante Santiago Wanderers en Valparaíso.