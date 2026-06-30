El especialista de DSports catalogó al atacante de Racing como un extremo picante y detalló la razón de su salida de Avellaneda.

El arribo del nuevo refuerzo de la Universidad de Chile en el Mercado de Fichajes sigue generando altas expectativas en las huestes del Romántico Viajero que se ilusionan con una segunda rueda donde el técnico Fernando Gago pueda elegir jugadores de su gusto.

Para conocer al detalle el perfil futbolístico del jugador, el periodista argentino Ariel “Hachita” Ludueña de DSports y especialista en el día a día de Racing Club, conversó con BOLAVIP y realizó una radiografía exhaustiva de Gonzalo Reyna, repasando sus principales virtudes sobre el pasto y revelando los motivos de su salida de Avellaneda.

Según el análisis entregado por el cronista trasandino, la U abrocha la incorporación de un futbolista con un corte ofensivo sumamente punzante y vertical, ideal para el esquema liguero.

“Es rápido, es veloz, es encarador, tiene buena gambeta corta, es un extremo picante. Tranquilamente se puede llegar a destacar en la U. El tema es que siempre lo que le ha dado por momentos ha sido poca continuidad. Cuando consigue continuidad, ahí empieza a mostrar lo mejor”, detalló de entrada Ariel Ludueña a las pantallas de BOLAVIP.

Respecto a su posición habitual en el terreno, el periodista detalló que se trata de un elemento que habitualmente se estaciona en la banda derecha. “Es un extremo de esas características, que generalmente suele atacar por la derecha. Tuvo un poco de rodaje con Costa, por eso se había ido a Boston River”, argumentó respecto a su pasado inmediato.

Hachita Ludueña analiza al nuevo jugador de la U, Gonzalo Reyna

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Al ser consultado sobre si Reyna es un futbolista con vocación de finalizador o si destaca más en la faceta de habilitador para sus compañeros, Ludueña remarcó que el jugador posee ambas condiciones liguera internacionales o domésticas en su libreto.

“Tiene de las dos características, porque por ejemplo, cuando se jugaba mucho con un delantero que absorbía el gol, pero cuando no hubo gol también ha tenido llegada. No solamente haciendo la diagonal, sino incluso con remate de media distancia. A veces se acomoda con perfil cambiado y cuando hace eso, lo que hace es enganchar para poder disparar de media distancia”, sentenció el comunicador, aprobando su fichaje.

Finalmente, respecto a las razones de su salida de Racing, el especialista de DTSport aclaró que se trata de un movimiento netamente estratégico para potenciar su carrera. “La idea de Racing es que ganara al menos un año de experiencia y por eso lo dejaban irse nuevamente ahora desde Racing”, remató, instalando la ilusión en el CDA.