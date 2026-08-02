El canterano recuperó la sonrisa tras volver a ser titular en el triunfo 2-0 de la U sobre Huachipato, donde fue la gran figura.

Lucas Assadi volvió a sonreír en Universidad de Chile. El canterano azul fue la gran figura en el triunfo 2-0 sobre Huachipato por la Fecha 17 de la Liga de Primera, donde regresó a la titularidad después de varios meses de irregular rendimiento y de no ser convocado por Fernando Gago.

Tras el encuentro en el Estadio Nacional, el ‘10’ no ocultó su alegría por volver a ser de la partida. “Mucho tiempo no venía citado. La fecha pasada ya empecé a jugar de nuevo y hoy me sentí bien, un poquito cansado al final, pero muy contento por volver a jugar y por volver a aportar al equipo, que es lo más importante”, señaló.

Assadi también reveló el difícil momento personal y familiar que le tocó vivir estos últimos meses. “Más allá de las no citaciones, también hubo cosas personales. Perdí a mis dos abuelos por parte de mamá con muy poca diferencia de tiempo, en un mes. No es grato ver a la mamá triste, así que esto también es por ella, por mi papá, volver a jugar y volver a aportar al equipo”, confesó.

Assadi festejando junto a Eduardo Vargas y Charles Aránguiz en la U (Photosport).

El volante además destacó la jugada que terminó en el golazo de Eduardo Vargas, donde fue el encargado de entregar la asistencia. “La verdad siento que fue un golazo. Feliz de aportar al equipo y de volver a jugar los noventa minutos, que lo necesitaba mucho”, afirmó.

En esa línea, Assadi le dejó en claro a Fernando Gago que su intención es volver a ser titular. “Eso quiero. Quiero seguir jugando, aportando al equipo, disfrutar y ser feliz acá”.

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Finalmente, el volante fue consultado por los rumores de una posible salida de la U. Su respuesta fue categórica: “Por algo sigo acá, creo que esa es la respuesta. Estoy acá, estoy feliz, como te dije, y feliz de volver a jugar”, cerró.

En síntesis…

Retorno estelar y mensaje al DT: Lucas Assadi volvió a la titularidad en el triunfo 2-0 sobre Huachipato —asistiendo a Eduardo Vargas— y le dejó claro a Fernando Gago que su objetivo es seguir jugando de entrada.

Lucas Assadi volvió a la titularidad en el triunfo 2-0 sobre Huachipato —asistiendo a Eduardo Vargas— y le dejó claro a Fernando Gago que su objetivo es seguir jugando de entrada. Superación personal: El ’10’ azul reveló que sus ausencias anteriores se debieron no solo a decisiones técnicas, sino también a un duro momento familiar tras el fallecimiento de sus dos abuelos maternos.

El ’10’ azul reveló que sus ausencias anteriores se debieron no solo a decisiones técnicas, sino también a un duro momento familiar tras el fallecimiento de sus dos abuelos maternos. Compromiso con la ‘U’: Assadi descartó los rumores sobre un posible traspaso del Centro Deportivo Azul, afirmando de forma categórica que está feliz y enfocado únicamente en seguir aportando al club.