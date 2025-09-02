Otro duro golpe para Universidad de Chile. Este martes el Tribunal de Disciplina dio a conocer la sanción contra Franco Calderón tras su expulsión en el Superclásico ante Colo Colo.

En el duelo disputado en el Estadio Monumental, el defensa argentino recibió la tarjeta roja de forma directa por parte de Cristián Garay tras una fuerte entrada contra Vicente Pizarro luego de perder un balón en ataque.

Dos fechas de castigo para Franco Calderón (Photosport).

La expulsión del chaqueño generó fuertes críticas ya que el árbitro no tuvo el mismo criterio ante un fuerte codazo de Javier Correa contra Matías Zaldivia minutos antes. El delantero argentino sólo vio la tarjeta amarilla.

Según informó La Magia Azul la sala de penalidades decidió castigar a Franco Calderón con dos partidos de suspensión, por lo que el ‘Chaco’ se perderá los encuentros ante Deportes La Serena y Palestino, que se disputará después del Mundial Sub 20.

El desafío más próximo de la U será la esperada Supercopa ante Colo Colo. El nuevo Superclásico se disputará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.