Eduardo Vargas ilusiona a los hinchas de la Universidad de Chile con una promesa para el centenario: esto dijo

El delantero de la Universidad de Chile, Eduardo Vargas dejó este importante mensaje a los hinchas para el centenario.

Universidad de Chile le dio una gran noticia a todos sus hinchas en las últimas horas y todo esto tras lo que fue el anuncio de la renovación de Eduardo Vargas para toda la temporada 2027.

Sobre esto, el mismo jugador azul conversó con el canal oficial de club sobre esta renovación, la que lo deja con mucha felicidad, dejando un importante mensaje a los hinchas.

“Es muy importante para mí, lo venía buscando. Me he sentido muy cómodo y quedarme otro año más acá me pone muy feliz. Me encanta estar en la U, es mi segunda casa”, partió señalando Vargas.

Agregando, ‘Turboman’ confiesa que tiene como gran objetivo el poder conseguir imporatantes logros con la Universidad de Chile y para esto, se prepara con todo.

Vargas renovó por una temporada en la U | Foto: U. de Chile

“Soy un agradecido de estar con este gran grupo. Mis objetivos son poder llevar a lo más alto al equipo. Me estoy preparando de una manera que nunca lo había hecho y eso se refleja dentro del campo. Lo importante es ayudar al equipo”, declara.

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Concluyendo, Vargas dejó crucial mensaje para todos los hinchas de la Universidad de Chile para lo que será la próxima temporada, el que será el centenario del club, en la que promete que dejará todo para conseguir muchos títulos con la U.

“Formar parte de los 100 años va a ser increíble. Voy a intentar esforzarme más todavía para que el 2027 podamos salir campeones. Merecemos un campeonato”, cerró.