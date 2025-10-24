El agónico empate 2-2 que Universidad de Chile rescató ante Lanús en el Estadio Nacional dejó la llave por la semifinal de la Copa Sudamericana completamente abierta.

El equipo de Gustavo Álvarez tuvo que remar desde atrás y, si bien mostró un enorme coraje para igualar el marcador, la sensación que quedó en el ambiente fue que algunos errores puntuales condicionaron un resultado que pudo ser aún mejor.

Primero, un fallo en salida de Franco Calderón y luego una débil marca de Matías Zaldivia permitieron el doblete de Rodrigo Castillo en menos de cuatro minutos, lo que complicó las aspiraciones azules en el inicio del encuentro.

Franco Calderón fue protagonista del primer gol del Granate | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Alejandro Lorca critica errores que casi cuestan caro a la U

Fue durante la transmisión del partido por el canal de YouTube Balong – MDTPnet que el reconocido relator Alejandro Lorca advirtió que ese tipo de desatenciones son inadmisibles en una instancia tan avanzada de un torneo continental.

“Llave abierta. La U tiene que aprender que en estas instancias, en estas etapas tan decisivas de un torneo, errores tan grandes como el de Franco Calderón no pueden cometerse, se da un ventaja”, indicó.

Pese a su crítica, Lorca también destacó la fortaleza mental del equipo azul, que nunca bajó los brazos y logró salvar un empate vital para llegar con vida al desquite en Buenos Aires.

“Este partido, con dos equipos que juegan con esquemas muy distintos y muy parejos, la U estaba para haberlo ganado por uno de diferencia por como se dio el partido, pero el error condicionó absolutamente el esquema de juego. La U tuvo el gigantesco mérito de no decaer nunca”, finalizó.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre U. de Chile y Lanús?

El partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez.