Universidad de Chile coronó: alzó la Supercopa tras derrotar 3-0 a Colo Colo en el Estadio Santa Laura. El cuadro azul se impuso ante el archirrival y celebró en Independencia.

En dicho encuentro, Lucas Assadi fue la gran figura. A pesar de su juventud, no tuvo problemas para exhibir todo su talento y la jerarquía que se necesitan en este tipo de definiciones.

Ello dejó completamente chocho a su papá, Luis. Tras pasar algunas tormentas, su hijo está logrando lo que la familia Assadi Reygadas soñaba cuando el ’10’ daba sus primeros pasos con la camiseta azul.

“Es lo que uno espera cuando ves a tu hijo de muy chico en el fútbol. Verlo coronado con este tipo de logro, grupal y también individual, como papás no nos cabe el corazón en el pecho“, comentó el padre del futbolista en AS Chile.

En dicha línea, agregó: “Él ha estado de muy chiquitito en la U, se identifica con los colores de este equipo y los representa a fuego. Yo creo que ese cariño que siempre ha existido se ve reflejado con lo que Lucas ha hecho desde el inicio”.

Lucas Assadi se lució en la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo. (Créditos: Photosport)

El desahogo tras el título de Universidad de Chile

Finalmente, Luis Assadi rememoró los vaivenes de su hijo en el plantel profesional azul. La pasó mal y a veces ni siquiera fue convocado, pero todo está quedando atrás: Lucas está brillando.

“Uno sabe y escucha que en la vida hay momentos buenos y malos, en el fútbol es lo mismo, pero hoy preferimos quedarnos con lo bonito“, reflexionó.

“Los momentos tristes, como cuando no iba citado y esas cosas, los vivimos siempre con él, acompañándolo como familia. Hoy nos queda disfrutar del presente que está teniendo y eso es lo que queremos hacer”, cerró.