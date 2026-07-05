En un compromiso frenético de cinco goles, el Romántico Viajero venció por 3-2 a los caturros con un doblete de Maximiliano Guerrero y un tanto de Javier Altamirano, quedando a un paso de la clasificación.

El Elías Figueroa Brander fue el escenario de un arranque vertiginoso por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026. Tras un par de avisos del cuadro local que exigieron al máximo al portero Gabriel Castellón, Universidad de Chile golpeó primero. A los 12 minutos, una gran gran jugada de Ignacio Vásquez por la izquierda terminó en los pies de Maximiliano Guerrero, quien en doble instancia batió a Felipe Terrazas para abrir la cuenta.

Santiago Wanderers no bajó los brazos y comenzó a meter peligro mediante el juego aéreo. El premio a la insistencia caturra llegó a los 28 minutos, cuando el uruguayo Marcos Camarda conectó un certero cabezazo que dejó sin opciones a Castellón. Sin embargo, cuando la primera mitad se diluía en el tiempo de descuento (45+2′), la U armó una contra letal: nuevamente Guerrero la luchó en velocidad y definió con frialdad para poner el 2-1 antes de irse al descanso.

Altamirano estiró las cifras y el local sembró el suspenso

Para el complemento, el técnico azul dispuso el ingreso de Javier Altamirano en desmedro de Juan Martín Lucero, una modificación que le daría réditos inmediatos. A los 53′, el propio Altamirano culminó una notable jugada colectiva con un potente remate que superó la resistencia del guardameta porteño, estirando las cifras a un cómodo 3-1 que parecía sentenciar la tarde en Valparaíso.

Pese a la desventaja, el “Decano” vendió cara su derrota. Los dirigidos por Fernando Gago comenzaron a replegarse ante los cambios locales y, a los 72 minutos, Marcos Camarda repitió en el marcador para poner el descuento 3-2, encendiendo la ilusión de la parcialidad verde y transformando el cierre del encuentro en un verdadero drama.

Santiago Wanderers le dio dura pelea a la U en Valparaíso

Sufrimiento azul y un milagro en el final

Los minutos finales estuvieron cargados de máxima tensión y juego brusco. A los 75′, el caturro Leandro Navarro se salvó de la expulsión tras una durísima falta que terminó por lesionar al azul Elías Rojas, obligando al ingreso de Marcelo Díaz para intentar congelar el esférico en el mediocampo de la U. El árbitro Piero Maza añadió siete minutos de adición debido a las constantes interrupciones.

Cuando el reloj marcaba los 95 minutos de juego, el Estadio Elías Figueroa contuvo el aliento con la opción más clara del partido. El defensor uruguayo Sergio Felipe capturó un balón suelto en el área estudiantil y quedó en una posición inmejorable para decretar la paridad, pero su remate se fue inexplicablemente elevado por sobre el horizontal. Con este monumental susto, la U selló un triunfo de oro que la mantiene firme en la parte alta de la Copa Chile.