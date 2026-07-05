Universidad de Chile vence a Santiago Wanderers y está casi clasificado a Octavos de Final
En un compromiso frenético de cinco goles, el Romántico Viajero venció por 3-2 a los caturros con un doblete de Maximiliano Guerrero y un tanto de Javier Altamirano, quedando a un paso de la clasificación.
El Elías Figueroa Brander fue el escenario de un arranque vertiginoso por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026. Tras un par de avisos del cuadro local que exigieron al máximo al portero Gabriel Castellón, Universidad de Chile golpeó primero. A los 12 minutos, una gran gran jugada de Ignacio Vásquez por la izquierda terminó en los pies de Maximiliano Guerrero, quien en doble instancia batió a Felipe Terrazas para abrir la cuenta.
Santiago Wanderers no bajó los brazos y comenzó a meter peligro mediante el juego aéreo. El premio a la insistencia caturra llegó a los 28 minutos, cuando el uruguayo Marcos Camarda conectó un certero cabezazo que dejó sin opciones a Castellón. Sin embargo, cuando la primera mitad se diluía en el tiempo de descuento (45+2′), la U armó una contra letal: nuevamente Guerrero la luchó en velocidad y definió con frialdad para poner el 2-1 antes de irse al descanso.
Altamirano estiró las cifras y el local sembró el suspenso
Para el complemento, el técnico azul dispuso el ingreso de Javier Altamirano en desmedro de Juan Martín Lucero, una modificación que le daría réditos inmediatos. A los 53′, el propio Altamirano culminó una notable jugada colectiva con un potente remate que superó la resistencia del guardameta porteño, estirando las cifras a un cómodo 3-1 que parecía sentenciar la tarde en Valparaíso.
Pese a la desventaja, el “Decano” vendió cara su derrota. Los dirigidos por Fernando Gago comenzaron a replegarse ante los cambios locales y, a los 72 minutos, Marcos Camarda repitió en el marcador para poner el descuento 3-2, encendiendo la ilusión de la parcialidad verde y transformando el cierre del encuentro en un verdadero drama.
Santiago Wanderers le dio dura pelea a la U en Valparaíso
Sufrimiento azul y un milagro en el final
Los minutos finales estuvieron cargados de máxima tensión y juego brusco. A los 75′, el caturro Leandro Navarro se salvó de la expulsión tras una durísima falta que terminó por lesionar al azul Elías Rojas, obligando al ingreso de Marcelo Díaz para intentar congelar el esférico en el mediocampo de la U. El árbitro Piero Maza añadió siete minutos de adición debido a las constantes interrupciones.
Cuando el reloj marcaba los 95 minutos de juego, el Estadio Elías Figueroa contuvo el aliento con la opción más clara del partido. El defensor uruguayo Sergio Felipe capturó un balón suelto en el área estudiantil y quedó en una posición inmejorable para decretar la paridad, pero su remate se fue inexplicablemente elevado por sobre el horizontal. Con este monumental susto, la U selló un triunfo de oro que la mantiene firme en la parte alta de la Copa Chile.
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90+7' ¡TERMINÓ EL PARTIDO!
¡Pitazo final en el Elías Figueroa! Lo ganó la U 3-2 a Wanderers por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Chile 2026.
95' ¡ERA EL EMPATE DE WANDERERS!
Los caturros tuvieron una clara en los pies de Sergio Felipe, pero su disparó se fue elevado.
90' ¡TIEMPO AGREGADO!
Se jugarán siete minutos más en Valparaíso.
82' Cambio en la U
Se retira Agustín Arce por Franco Fernández en los azules.
77' Cambio en la U
Ingresa Marcelo Díaz por un lesionado Elías Rojas tras la última jugada.
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75' Otra amarilla en Wanderers
Leandro Navarro ve la amarilla tras una fuerte infracción a Elías Rojas. Pudo ser perfectamente expulsión, pero Piero Maza solo amonestó.
75' Otra amarilla en Wanderers
Leandro Navarro ve la amarilla tras una fuerte infracción a Elías Roja. Pudo ser perfectamente expulsión, pero Piero Maza solo amonestó.
73' Cambio en Santiago Wanderers
Sale Marcos Camarda algo lesionado e ingresa Javier Parraguez.
72' GOOOOOOOOOOL DE WANDERERS
Marcos Camarda descuenta para los caturros y pone emoción para los minutos finales en Valparaíso. Los caturros caen por 3-2 ante la U.
Error en la salida de la U que terminó con un buen achique de Castellón para rechazar el disparo de Portilla.
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8' ¡La primera del partido!
Peligroso tiro de esquina que se cerró y que Castellón con lo gustó logró desviar cuando se colaba.
5' La U toma el protagonismo del partido
Los azules controlan el balón, pero todavía no generan real peligro en el arco defendido por Terrazas.
0' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Ya se juega el duelo entre caturros y azules por la fecha 5 de la Copa Chile 2026.
Así está el Grupo D de la Copa Chile 2026
Un hermoso día en Valparaíso para este Wanderers vs U de Chile
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El calentamiento de los azules en Valparaíso
Otra vez cortado
Lucas Assadi cumplirá esta tarde su sexto partido sin ser considerado por Fernando Gago. El canterano sigue sin poder convencer al entrenador argentino.
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La U domina en el historial
Por Copa Chile la U y Wanderers han jugado 20 partidos con diez triunfos azules, cuatro empates y seis victorias porteñas. El Romántico Viajero ha convertido 43 goles, mientras que los Caturros se ha matriculado con 29 anotaciones.
¡El XI de Wanderers para esta tarde!
¡La formación de U de Chile!
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La lista de citados de Santiago Wanderers
Los citados en Universidad de Chile
Arqueros: Gabriel Castellón e Ignacio Sáez
Defensas: Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Diego Vargas
Mediocampistas: Marcelo Díaz, Lucas Barrera, Israel Poblete, Elías Rojas, Agustín Arce, Matías Riquelme y Javier Altamirano
Atacantes: Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Vicente Ramírez y Andrés Bolaño.
Los azules llegan al Elías Figueroa
¡La llegada de Wanderers al Elías FIgueroa!
El camarín de los azules en el Elías Figueroa
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¡Caturros y azules chocan en la Copa Chile 2026!
Santiago Wanderers y Universidad de Chile se ven las caras por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Chile 2026.
Periodista con 15 años de experiencia en radio y medios digitales. Es autor del libro 2011 La Historia de un Equipo Rebelde y fue testigo in situ de las dos Copas América obtenidas por Chile, lo que potencia su mirada sobre las grandes coberturas y la memoria reciente del deporte chileno.