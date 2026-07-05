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COPA CHILE

Universidad de Chile vence a Santiago Wanderers y está casi clasificado a Octavos de Final

En un compromiso frenético de cinco goles, el Romántico Viajero venció por 3-2 a los caturros con un doblete de Maximiliano Guerrero y un tanto de Javier Altamirano, quedando a un paso de la clasificación.

Maximiliano Guerrero marca el segundo de la U ante Wanderers.
© MANUEL LEMA/PHOTOSPORTMaximiliano Guerrero marca el segundo de la U ante Wanderers.

El Elías Figueroa Brander fue el escenario de un arranque vertiginoso por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026. Tras un par de avisos del cuadro local que exigieron al máximo al portero Gabriel Castellón, Universidad de Chile golpeó primero. A los 12 minutos, una gran gran jugada de Ignacio Vásquez por la izquierda terminó en los pies de Maximiliano Guerrero, quien en doble instancia batió a Felipe Terrazas para abrir la cuenta.

Santiago Wanderers no bajó los brazos y comenzó a meter peligro mediante el juego aéreo. El premio a la insistencia caturra llegó a los 28 minutos, cuando el uruguayo Marcos Camarda conectó un certero cabezazo que dejó sin opciones a Castellón. Sin embargo, cuando la primera mitad se diluía en el tiempo de descuento (45+2′), la U armó una contra letal: nuevamente Guerrero la luchó en velocidad y definió con frialdad para poner el 2-1 antes de irse al descanso.

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Altamirano estiró las cifras y el local sembró el suspenso

Para el complemento, el técnico azul dispuso el ingreso de Javier Altamirano en desmedro de Juan Martín Lucero, una modificación que le daría réditos inmediatos. A los 53′, el propio Altamirano culminó una notable jugada colectiva con un potente remate que superó la resistencia del guardameta porteño, estirando las cifras a un cómodo 3-1 que parecía sentenciar la tarde en Valparaíso.

Pese a la desventaja, el “Decano” vendió cara su derrota. Los dirigidos por Fernando Gago comenzaron a replegarse ante los cambios locales y, a los 72 minutos, Marcos Camarda repitió en el marcador para poner el descuento 3-2, encendiendo la ilusión de la parcialidad verde y transformando el cierre del encuentro en un verdadero drama.

Santiago Wanderers le dio dura pelea a la U en Valparaíso

Santiago Wanderers le dio dura pelea a la U en Valparaíso

Sufrimiento azul y un milagro en el final

Los minutos finales estuvieron cargados de máxima tensión y juego brusco. A los 75′, el caturro Leandro Navarro se salvó de la expulsión tras una durísima falta que terminó por lesionar al azul Elías Rojas, obligando al ingreso de Marcelo Díaz para intentar congelar el esférico en el mediocampo de la U. El árbitro Piero Maza añadió siete minutos de adición debido a las constantes interrupciones.

Cuando el reloj marcaba los 95 minutos de juego, el Estadio Elías Figueroa contuvo el aliento con la opción más clara del partido. El defensor uruguayo Sergio Felipe capturó un balón suelto en el área estudiantil y quedó en una posición inmejorable para decretar la paridad, pero su remate se fue inexplicablemente elevado por sobre el horizontal. Con este monumental susto, la U selló un triunfo de oro que la mantiene firme en la parte alta de la Copa Chile.

90+7' ¡TERMINÓ EL PARTIDO!

¡Pitazo final en el Elías Figueroa! Lo ganó la U 3-2 a Wanderers por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Chile 2026.

95' ¡ERA EL EMPATE DE WANDERERS!

Los caturros tuvieron una clara en los pies de Sergio Felipe, pero su disparó se fue elevado.

90' ¡TIEMPO AGREGADO!

Se jugarán siete minutos más en Valparaíso.

82' Cambio en la U

Se retira Agustín Arce por Franco Fernández en los azules.

77' Cambio en la U

Ingresa Marcelo Díaz por un lesionado Elías Rojas tras la última jugada.

75' Otra amarilla en Wanderers

Leandro Navarro ve la amarilla tras una fuerte infracción a Elías Rojas. Pudo ser perfectamente expulsión, pero Piero Maza solo amonestó.

75' Otra amarilla en Wanderers

Leandro Navarro ve la amarilla tras una fuerte infracción a Elías Roja. Pudo ser perfectamente expulsión, pero Piero Maza solo amonestó.

73' Cambio en Santiago Wanderers

Sale Marcos Camarda algo lesionado e ingresa Javier Parraguez.

72' GOOOOOOOOOOL DE WANDERERS

Marcos Camarda descuenta para los caturros y pone emoción para los minutos finales en Valparaíso. Los caturros caen por 3-2 ante la U.

69' Nueva amarilla en Wanderers

Joaquín Silva es amonestado por Piero Maza.

67' Cambios en Universidad de Chile

Salen Ramírez y Hormazábal por Vargas y Poblete en el romántico viajero.

65' Cambios en Santiago Wanderers

Ingresan Avendaño y Flores por Portilla y Vera en los caturros.

64' Amarilla en Wanderers

Vera es amonestado en el cuadro porteño.

55' Cambios en Wanderers

Ingresa Vicente Vargas por Denilson San Martín en el cuadro caturro.

53' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE LA U!

Buena jugada colectiva que Javier Altamirano remató con un fuerte remate que superó la resistencia de Terrazas. Lo gana la U 3-1 en Valparaíso.

52' La primera opción del segundo tiempo

Remate de distancia de Vásquez que el portero Felipe Terrazas contuvo sin mayores problemas.

46' La U inicia con cambios el segundo tiempo

Juan Martín Lucero se retiró del partido por Javier Altamirano para esta segunda mitad.

45' ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Se juega el complemento en el Elías Figueroa Brander.

45+3' Final del primer tiempo

Nos vamos al descanso en el Elías Figueroa Brander.

45+2' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA U!

Maxi Guerrero la luchó en la contra azul y definió de buena forma ante la salida del portero Terrazas. Lo gana la U 2-1 al descanso.

45' ¡Tiempo agregado!

Se jugarán tres minutos más en este primer tiempo en el Elías Figueroa Brander.

38' Amarilla en la U

Bianneider Tamayo es amonestado tras una fuerte entrada a Vera.

33' ¡Era el gol de la U!

Buena jugada por la izquierda que Juan Martín Lucero termina con un remate que se fue elevado.

31' ¡Lo tuvo Wanderers!

Cabezazo de Sergio Felipe que se fue directo a las manos de Gabriel Castellón. Muy entretenido partido en Playa Ancha.

28' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE WANDERERS!

Gran cabezazo de Marcos Camarda para batir a Gabriel Castellón y poner el 1-1 en el marcador.

25' Nueva amarilla en Wanderers

Sergio Felipe es amonestado por Piero Maza tras una agresión a Lucas Barrera.

21' Amonestado en Wanderers

Fuerte entrada de Marcos Camarda sobre Lucas Barrera y se gana la primera amarilla del compromiso.

19' ¡Lo tuvo Wanderers!

Centro venenoso que Camarda manda por poco arriba del horizontal.

12' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE LA U!

Buena jugada de Vásquez por la banda izquierda que Maximiliano Guerrero, en doble instancia, la manda a guardar para poner el 1-0 de la U sobre Wanderers.

9' ¡ERA EL 1-0!

Error en la salida de la U que terminó con un buen achique de Castellón para rechazar el disparo de Portilla.

8' ¡La primera del partido!

Peligroso tiro de esquina que se cerró y que Castellón con lo gustó logró desviar cuando se colaba.

5' La U toma el protagonismo del partido

Los azules controlan el balón, pero todavía no generan real peligro en el arco defendido por Terrazas.

0' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el duelo entre caturros y azules por la fecha 5 de la Copa Chile 2026.

Así está el Grupo D de la Copa Chile 2026

Un hermoso día en Valparaíso para este Wanderers vs U de Chile

El calentamiento de los azules en Valparaíso

Otra vez cortado

Lucas Assadi cumplirá esta tarde su sexto partido sin ser considerado por Fernando Gago. El canterano sigue sin poder convencer al entrenador argentino.

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La U domina en el historial

Por Copa Chile la U y Wanderers han jugado 20 partidos con diez triunfos azules, cuatro empates y seis victorias porteñas. El Romántico Viajero ha convertido 43 goles, mientras que los Caturros se ha matriculado con 29 anotaciones.

¡El XI de Wanderers para esta tarde!

¡La formación de U de Chile!

La lista de citados de Santiago Wanderers

Los citados en Universidad de Chile

Arqueros: Gabriel Castellón e Ignacio Sáez

Defensas: Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Diego Vargas

Mediocampistas: Marcelo Díaz, Lucas Barrera, Israel Poblete, Elías Rojas, Agustín Arce, Matías Riquelme y Javier Altamirano

Atacantes: Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Vicente Ramírez y Andrés Bolaño.

Los azules llegan al Elías Figueroa

¡La llegada de Wanderers al Elías FIgueroa!

El camarín de los azules en el Elías Figueroa

¡Caturros y azules chocan en la Copa Chile 2026!

Santiago Wanderers y Universidad de Chile se ven las caras por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Chile 2026.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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